VIDEO: volcán de lodo hace erupción en Colombia y arrastra ganado a su paso

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Volcán de lodo hace erupción y arrastra ganado en Colombia. Foto: Cuartoscuro

Una erupción de lodo se registró en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, donde grandes cantidades de material avanzaron por una zona rural y provocaron afectaciones a ganado. El fenómeno ocurre mientras Colombia mantiene vigilancia por la actividad sísmica y volcánica registrada en distintas regiones.

La emergencia se suma al terremoto de magnitud 7.4 registrado en el país y a la actividad que mantiene el volcán Puracé, en Cauca.

🚨 | URGENTE:



El volcán de lodo que se encuentra en el Alto Mulato, Urabá Antioqueño, acaba de erupcionar, hay personas atrapadas y familias altamente afectadas. pic.twitter.com/Kki20KU9VB — Santiago Alvarán (@SALVARANM) August 11, 2026

Volcán de lodo El Molinillo registra erupción

De acuerdo con información difundida por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), el volcán de lodo, el Molinillo, ubicado en el corregimiento de Santa Catalina, en San Pedro de Urabá, registró una fuerte erupción.

🚨 EMERGENCIA EN URABÁ



🌋 El volcán de lodo El Molinillo, ubicado en San Pedro de Urabá, erupcionó, generando graves afectaciones y arrastrando y causando la muerte de ganado en la zona.



⚠️ En el municipio también se reporta alta emisión de ceniza del volcán Cacagua, mientras… pic.twitter.com/uEPqIBUvzm — FEDEGAN (@Fedegan) August 11, 2026

El material expulsado avanzó sobre la zona y varios bovinos quedaron atrapados o fueron arrastrados por el lodo. Hasta el momento no se cuenta con un censo definitivo sobre el número de animales afectados.

La organización señaló que otros puntos de la región también presentan actividad, entre ellos zonas cercanas a San Vicente del Congo y Alto de Mulatos.

No se reportan personas lesionadas, pero sí afectaciones al ganado

Aunque las imágenes muestran la magnitud del fenómeno y las afectaciones al ganado, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas por esta erupción de lodo.

Los organismos correspondientes mantienen la evaluación de la zona para determinar la extensión de las afectaciones y establecer las medidas necesarias para proteger a la población.

El volcán de lodo en el Alto Mulato en el Urabá Antioqueño, registró actividad eruptiva en esta mañana, hay reses atrapadas en el lodo y personas aisladas. No se sabe personas heridas o pérdidas humanas.



No hemos salido de una y estamos en esto. Fuerza querido país pic.twitter.com/sa12Pe0uF2 — N.N. (@NN_Colombiano) August 11, 2026

Colombia mantiene vigilancia por actividad volcánica

La emergencia en Urabá ocurre mientras otras regiones de Colombia también registran fenómenos naturales: en Cauca, el volcán Puracé mantiene actividad y emisiones de ceniza, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo de sus parámetros.

🔴🇨🇴El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró emisiones de gases y cenizas, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. pic.twitter.com/olTRBndsMu — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2026

Además, el país enfrenta las consecuencias del sismo de magnitud 7.4, que dejó preliminarmente cientos de personas fallecidas, además de heridos y daños materiales en diferentes zonas.

El volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos permanece en estado de alerta Naranja 🔶 y seguimos atentos a su comportamiento. En el boletín de hoy les compartimos cómo ha sido su actividad en las últimas 24 horas 👉 https://t.co/Ys86QWJgC9 pic.twitter.com/9tFz6hrfNj — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 11, 2026

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