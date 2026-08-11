VIDEO: volcán de lodo hace erupción en Colombia y arrastra ganado a su paso
Una erupción de lodo se registró en el municipio de San Pedro de Urabá, Antioquia, donde grandes cantidades de material avanzaron por una zona rural y provocaron afectaciones a ganado. El fenómeno ocurre mientras Colombia mantiene vigilancia por la actividad sísmica y volcánica registrada en distintas regiones.
La emergencia se suma al terremoto de magnitud 7.4 registrado en el país y a la actividad que mantiene el volcán Puracé, en Cauca.
Volcán de lodo El Molinillo registra erupción
De acuerdo con información difundida por la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), el volcán de lodo, el Molinillo, ubicado en el corregimiento de Santa Catalina, en San Pedro de Urabá, registró una fuerte erupción.
El material expulsado avanzó sobre la zona y varios bovinos quedaron atrapados o fueron arrastrados por el lodo. Hasta el momento no se cuenta con un censo definitivo sobre el número de animales afectados.
La organización señaló que otros puntos de la región también presentan actividad, entre ellos zonas cercanas a San Vicente del Congo y Alto de Mulatos.
No se reportan personas lesionadas, pero sí afectaciones al ganado
Aunque las imágenes muestran la magnitud del fenómeno y las afectaciones al ganado, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas o fallecidas por esta erupción de lodo.
Los organismos correspondientes mantienen la evaluación de la zona para determinar la extensión de las afectaciones y establecer las medidas necesarias para proteger a la población.
Colombia mantiene vigilancia por actividad volcánica
La emergencia en Urabá ocurre mientras otras regiones de Colombia también registran fenómenos naturales: en Cauca, el volcán Puracé mantiene actividad y emisiones de ceniza, por lo que las autoridades continúan con el monitoreo de sus parámetros.
Además, el país enfrenta las consecuencias del sismo de magnitud 7.4, que dejó preliminarmente cientos de personas fallecidas, además de heridos y daños materiales en diferentes zonas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.