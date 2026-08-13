EE. UU. ejecuta a 2 reos el mismo día y prepara una tercera ejecución, hecho no visto en 16 años

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Pena de muerte: EE. UU. concreta dos ejecuciones y prepara una tercera. Foto: Getty

Estados Unidos ejecutó este jueves a dos personas condenadas a muerte y tiene programada una tercera ejecución para la misma jornada, un hecho que no se registraba desde hace más de 16 años, de acuerdo con datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC).

La última vez que tantas personas fueron ejecutadas el mismo día ocurrió el 7 de enero de 2010, cuando Texas, Luisiana y Ohio llevaron a cabo ejecuciones.

¿Desde cuándo no ocurría una jornada con tantas ejecuciones en EE. UU.?

De acuerdo con datos consultados por AFP en el sitio web del DPIC, la jornada de este jueves representa un hecho que no se registraba desde hace más de 16 años, cuando tres personas fueron ejecutadas el mismo día en distintos estados de Estados Unidos. El antecedente corresponde al 7 de enero de 2010, cuando Texas, Luisiana y Ohio realizaron ejecuciones.

Aunque el pasado 28 de julio Florida ejecutó a dos presos el mismo día, no se había registrado desde 2010 una jornada con tres ejecuciones programadas.

¿Quiénes fueron ejecutados?

Anthony Hines, de 66 años, fue ejecutado mediante inyección letal en Tennessee. Había sido declarado culpable del asesinato de Catherine Jenkins, empleada de un motel, ocurrido en 1985.

Por su parte, Carlos Guesta-Rodriguez, de 70 años, fue ejecutado mediante inyección letal en Oklahoma por el asesinato de su esposa, Olimpia Fisher, cometido en 2003.

Una tercera ejecución está programada para este mismo jueves en Alabama. Se trata de Jeremy Williams, de 42 años, quien será ejecutado a las 18:00 horas, tiempo local, por la violación y asesinato de Kamarie Holland, de 5 años, ocurrido en 2021.

¿Cuántas ejecuciones se han realizado en Estados Unidos en 2026?

De acuerdo con AFP, desde principios de 2026, 21 personas condenadas a muerte han sido ejecutadas en Estados Unidos, la mayoría de las ejecuciones se han realizado en Florida, con 12 casos, seguido de Texas, con cuatro; Oklahoma, con tres, y Arizona, con una. En 2025 se realizaron 47 ejecuciones, la cifra más alta desde las 52 registradas en 2009.

¿En cuántos estados de EE. UU. está abolida la pena de muerte?

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos. En otros tres existe una moratoria para su aplicación; el presidente Donald Trump es un firme defensor de la pena capital y ha respaldado su utilización para los considerados “crímenes más graves”.

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