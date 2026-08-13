Videos: fuerte explosión sacude fábrica de municiones en Italia

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Foto: AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT

Una explosión se registró en una fábrica de municiones ubicada en Colleferro, a unos 40 kilómetros al sureste de Roma, Italia. La planta pertenece al grupo alemán KNDS y produce municiones de mediano y gran calibre.

BREAKING:



A large explosion and fire hit a munitions plant in Colleferro, south of Rome, Italy.



The blast occurred at the plant owned by the major Italian defense manufacturer KNDS Ammo Italy, which produces medium- and large-caliber ammunition and solid rocket fuels.



🇮🇹 pic.twitter.com/MM1PuWXEyG — Visegrád 24 (@visegrad24) August 13, 2026

Explosión en fábrica de municiones

Tras el incidente, bomberos y policías acudieron a la planta para atender la emergencia. Las autoridades informaron que se realizaban operaciones complejas en el lugar, aunque hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre las causas de la explosión.

El cuerpo de bomberos desplegó 10 equipos para atender el reporte y difundió imágenes en las que se observa una densa columna de humo sobre las instalaciones.

#Roma, incendio ed esplosione nel deposito di un'azienda a Colleferro: 10 squadre #vigilidelfuoco in azione per operazioni di spegnimento delle fiamme, che si sono propagate anche alla vicina vegetazione. Elicottero Drago in ricognizione sulla zona [#13agosto 17:30] pic.twitter.com/hCc1JFBNug — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) August 13, 2026

Videos difundidos en redes sociales muestran un incendio dentro de la fábrica, seguido por una enorme explosión que generó una fuerte columna de humo.

¿Qué fabrica la planta de Colleferro?

De acuerdo con la agencia italiana Ansa, la instalación pertenece a KNDS, grupo especializado en la industria de defensa.

La fábrica produce municiones de mediano y gran calibre destinadas a sistemas de defensa terrestre y naval. También fabrica combustibles sólidos utilizados en lanzaderas espaciales.

Según información de medios italianos, pese a la magnitud de la explosión registrada en videos, no se habrían reportado víctimas.

La agencia AGI señaló que el incidente habría comenzado con un incendio que activó una alarma dentro de las instalaciones.

Esta alerta habría permitido que los trabajadores presentes se trasladaran a las zonas de seguridad establecidas para este tipo de emergencias.

Incendio habría iniciado en una prensa para pólvora

El diario italiano Corriere della Sera informó que el incendio habría comenzado en una prensa de compactación para pólvora.

Las autoridades mantienen las labores de emergencia y continúan con las operaciones dentro de la planta para determinar qué provocó el incidente.

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