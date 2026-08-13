Las 10 mejores universidades del mundo en 2026; ¿en qué lugar quedó la UNAM?

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Top 10 de las mejores universidades del mundo. Foto: Reuters/Cuartoscuro

La consultora británica Quacquarelli Symonds publicó a mediados de este 2026 la última actualización de su ranking global de universidades, el cual evalúa a más de 900 de las mejores instituciones de educación superior en el mundo, incluyendo a las casas de estudio mexicanas, como la UNAM.

Para definir las posiciones de este año en el QS World University Rankings, las mejores universidades fueron evaluadas bajo estrictos estándares internacionales. Estos parámetros miden el nivel de investigación y descubrimiento, la experiencia de aprendizaje, la empleabilidad de los egresados, el compromiso global y la sostenibilidad institucional.

¿Cuáles son las 10 mejores universidades del mundo, según QS?

En la edición más reciente del ranking global, las instituciones de Estados Unidos y Reino Unido dominaron los primeros lugares, con una aparición destacada de Suiza y Singapur. A continuación, las posiciones principales:

Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT): ubicado en Estados Unidos, logró la calificación perfecta de 100 puntos, al cumplir con el total de los estándares evaluados Imperial College London: institución del Reino Unido que alcanzó 99.2 puntos, destacando en experiencia de aprendizaje, compromiso global y empleabilidad Universidad de Stanford: la casa de estudios de Estados Unidos comparte los 99.2 puntos, con fortalezas en reputación académica, experiencia de aprendizaje y empleabilidad Universidad de Oxford: ubicada en Reino Unido, obtuvo 98.6 puntos gracias a su reputación académica, aprendizaje y empleabilidad de sus egresados Universidad de Harvard: desde Estados Unidos, logró 97.4 puntos, sobresaliendo en investigación por citas, reputación académica, empleabilidad y aprendizaje Universidad de Cambridge: con 97.1 puntos, esta universidad de Reino Unido destacó en reputación, experiencia de aprendizaje, empleabilidad y compromiso global Instituto Tecnológico de California (Caltech): obtuvo 96.6 puntos, posicionando a Estados Unidos nuevamente gracias a su nivel de investigación, relación profesor-alumno y empleabilidad ETH Zúrich: representando a Suiza con 96.3 puntos, la institución resaltó en el impacto de sus investigaciones científicas, reputación académica y empleabilidad University College London (UCL): empatada con 96.3 puntos, la universidad de Reino Unido figuró por su reputación académica, experiencia de aprendizaje, compromiso y sostenibilidad Universidad Nacional de Singapur (NUS): cerrando las 10 primeras posiciones con 96.0 puntos, destacó por su nivel de investigación, empleabilidad de egresados y compromiso global

¿En qué lugar quedó la UNAM dentro del ranking global?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubicó en la posición 145 de la clasificación global tras obtener una puntuación general de 62.3.

De acuerdo con la consultora británica, la máxima casa de estudios mexicana sostiene su lugar gracias a su amplia reputación académica a nivel internacional. Sus principales pilares en esta evaluación son la alta empleabilidad de sus egresados y sus niveles de sostenibilidad.

Por el contrario, el ranking señala áreas de oportunidad para la institución. Los datos muestran una baja citación de sus profesores en el rubro de investigación, así como una evaluación débil en el indicador de experiencia de aprendizaje.

¿Qué impacto tienen los resultados del QS World University Rankings?

La publicación anual de esta lista permite a los futuros estudiantes comparar opciones académicas mediante indicadores objetivos a nivel internacional.

Las instituciones educativas utilizan estos resultados como referencia para identificar rezagos, ajustar sus planes de estudio y mejorar sus procesos de investigación y contratación, con el objetivo de elevar su competitividad.

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