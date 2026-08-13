Terremoto en Colombia: continúan rescates y ayuda tras 76 horas

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A cuatro días del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió varias regiones de Colombia, continúan las labores de búsqueda, rescate y la ayuda humanitaria, mientras las autoridades reportan 273 personas fallecidas.

De acuerdo con el reporte transmitido en A las Nueve en Uno por la periodista de Red+, Paola López, 230 cuerpos ya fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Desde el hangar de Satena, la periodista explicó que este jueves saldrían tres vuelos humanitarios hacia las zonas afectadas, entre ellos uno con destino a Buenaventura, una de las regiones que permanecía incomunicada por derrumbes y afectaciones en sus servicios. También se trasladaría un equipo especializado de médicos.

En la emergencia, se mantiene abierta la posibilidad de encontrar sobrevivientes. En ciudades como Cali, Manizales y Pereira, los rescatistas siguen trabajando entre los escombros y mantienen la esperanza de localizar personas con vida. La búsqueda también ha permitido rescatar animales que permanecieron varios días atrapados bajo estructuras colapsadas.

Los equipos de rescate siguen casos como el de una familia de Cali, en Colombia. Los dos padres y una de sus hijas fallecieron, mientras una de las hermanas que sobrevivió permanece hospitalizada y otra continúa desaparecida bajo los escombros.

Ayuda internacional

La ayuda internacional ya comenzó a llegar a Colombia. Según el reporte, los apoyos provenientes de distintos países, la Unión Europea y la ONU, son coordinados por la Presidencia y la Cancillería para posteriormente trasladarlos a los territorios que más los necesitan.

En el departamento del Chocó hay un avance importante: la gobernadora informó que concluyó la etapa de búsqueda de personas bajo los escombros y que ya no hay desaparecidos en esa zona. Sin embargo, la emergencia continúa debido a la magnitud de los daños y a las necesidades de reconstrucción, indicó Paola López.

Por ello, las autoridades solicitaron materiales como bloques, cemento y varillas para reconstruir Quibdó y comunidades rurales.

Para quienes buscan apoyar económicamente a los damnificados, la periodista señaló que existen cuentas bancarias oficiales de la Cruz Roja Colombiana, la Cruz Roja Internacional y cuentas habilitadas por la Presidencia de Colombia para recibir donaciones internacionales.

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