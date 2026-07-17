México y EE. UU. iniciarán una nueva ronda de revisión del T-MEC del 21 al 23 de julio

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Viene nueva rondade negociaciones del T-MEC. Foto: Reuters

México y EE. UU. realizarán del 21 al 23 de julio una nueva ronda de revisión del T-MEC en la Ciudad de México, donde los equipos negociadores de ambos países retomarán las conversaciones sobre el acuerdo comercial y prevén un encuentro entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer.

La nueva ronda de trabajo forma parte del proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). De acuerdo con la información dada a conocer, las reuniones se llevarán a cabo durante tres días en la capital del país y contemplan la participación de los equipos técnicos de ambas naciones.

Está previsto que Marcelo Ebrard y Jamieson Greer sostengan un encuentro el 23 de julio, último día de la ronda de negociaciones.

Sin embargo, el representante comercial de EE. UU. no participará en las primeras jornadas del encuentro debido a que el 22 de julio, por la mañana, comparecerá ante el Comité de Finanzas del Senado de su país para abordar la agenda comercial.

Revisión del T-MEC: Gobierno y empresarios acuerdan una posición común

Previo al inicio de la ronda de revisión del T-MEC, Marcelo Ebrard se reunió con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) para informarles sobre el estado de las negociaciones comerciales entre México y EE. UU.

De acuerdo con información difundida por el CCE y la Secretaría de Economía, el funcionario explicó que México mantiene una posición preferente frente a otros países en el comercio con Estados Unidos, ya que alrededor del 85 % de las exportaciones mexicanas hacia ese mercado ingresan con arancel cero.

Durante el encuentro también se acordó mantener una comunicación permanente entre el Gobierno federal y el sector privado antes de las conversaciones que comenzarán la próxima semana.

Según la información compartida por el CCE, ambas partes coincidieron en mantener un diálogo estrecho y una posición común de cara a la nueva ronda de revisión del T-MEC.

¿Quiénes participaron en la reunión previa a la revisión del T-MEC?

En la reunión encabezada por Marcelo Ebrard participaron representantes de distintos organismos empresariales, entre ellos:

José Medina Mora , presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE)

, presidente del Alejandro Malagón , presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin)

, presidente de la Sergio Contreras , presidente ejecutivo del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce)

, presidente ejecutivo del Diego Cosío , presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)

, presidente de la Juan Cortina , vicepresidente del CCE

, vicepresidente del Jorge Esteve , presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA)

, presidente del Vicente Gutiérrez Camposeco , presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México

, presidente de la Regina García Cuéllar, directora general de la Asociación de Bancos de México (ABM)

La reunión tuvo como propósito revisar el estado de las negociaciones comerciales entre México y EE. UU. y preparar la participación de la delegación mexicana en la siguiente etapa de la revisión del T-MEC.

Las conversaciones entre ambos gobiernos se desarrollarán del 21 al 23 de julio en la Ciudad de México, como parte del proceso de revisión del acuerdo comercial que mantienen México, Estados Unidos y Canadá.

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