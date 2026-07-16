Estados Unidos recortará estancia a periodistas y estudiantes extranjeros.

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EEUU argumentó que los estudiantes alargan su estancia. Foto: Reuters.

En septiembre, Estados Unidos recortará el tiempo de estancia legal a periodistas y estudiantes extranjeros, lo que forma parte de la política de endurecimiento de medidas migratorias de Donald Trump.

Este jueves, la administración federal publicó un documento administrativo donde se destaca que los extranjeros con visado de estudiante no pueden permanecer más de cuatro años en suelo estadounidense.

A su vez, la estadía para periodistas extranjeros se recortó a 240 días, equivalente a ocho meses. Para este caso, todavía se pueden aplicar extensiones por el mismo periodo, de acuerdo con la AFP.

La medida es más dura contra periodistas chinos, quienes solo tendrán un visado máximo de 90 días.

De acuerdo con la AFP, sólo el Congreso de Estados Unidos puede frenar este recorte en la estancia para periodistas y estudiantes extranjeros que entrará en vigor en septiembre próximo. Sin embargo, el partido Republicano, al cual representa Donald Trump, tiene la mayoría.

Las visas para estudiantes

Actualmente, Washington otorga visados conforme a la duración del programa de estudios de los solicitantes. En el caso de periodistas, es por cinco años.

Desde 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó que los extranjeros prolongaban indefinidamente sus estudios solo para permanecer en el país.

Además, resaltó que el mecanismo ha afectado la capacidad del propio organismo para supervisar a los beneficiarios de los visados estudiantiles.

Desde entonces, asociaciones de educación superior advirtieron que la limitación de estadías disuadía a alumnos talentosos.

Estados Unidos recibió a más de 1.1 millones de estudiantes internacionales en el año académico 2023-2024, siendo el país con más solicitudes de este tipo.

Esos migrantes aportaron más de 50 mil millones de dólares en el 2023, de acuerdo con datos oficiales citados por la AFP.

Las restricciones a periodistas

Para el caso de las restricciones a visados de periodistas, un centenar de medios y organizaciones de prensa internacionales publicaron una carta abierta, alertando que esta medida “reduciría la cantidad y calidad de la cobertura” en Estados Unidos.

Asimismo, grupos de prensa y entes internacionales pidieron al DHS permitir periodos de admisión de entre dos y cinco años para corresponsales extranjeros.

Sin embargo, la dependencia rechazó las propuestas, así como la solicitud de un trámite rápido y con tarifas reducidas para periodistas.

El recorte a la estancia de periodistas y estudiantes extranjeros en Estados Unidos ocurre en un momento donde el gobierno de Donald Trump ha intensificado su política antiinmigración, en la que dos migrantes de México y Colombia fueron asesinados por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

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