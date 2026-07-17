Venezuela eleva a 4 mil 930 la cifra de fallecidos por terremotos

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Venezuela actualiza cifra de muertos tras terremotos. Foto: Getty

Las autoridades de Venezuela elevaron a 4 mil 930 el número de personas fallecidas por los terremotos registrados el pasado 24 de junio en la zona central de la costa del país. El balance oficial también mantiene en 16 mil 740 la cifra de heridos.

La actualización fue dada a conocer por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien informó que el número de víctimas mortales aumentó en 130 personas respecto al reporte oficial difundido un día antes.

Terremotos en Venezuela dejan casi 5 mil muertos

De acuerdo con el reporte oficial, los sismos de magnitud 7.5 y 7.2 provocaron una de las mayores emergencias recientes en Venezuela. Hasta este jueves, las autoridades contabilizan 4 mil 930 fallecidos, 16 mil 740 heridos, 6 mil 462 personas rescatadas y 128 mil 324 familias atendidas.

Las autoridades también informaron que, desde el primer movimiento telúrico, se han registrado mil 308 réplicas. Por ello, continúan las labores de monitoreo y atención en las zonas afectadas.

Continúan las labores de rescate y atención

En las tareas de búsqueda y rescate permanecen 2 mil 278 rescatistas internacionales, una cifra menor a la reportada el día anterior, cuando participaban 2 mil 408 elementos.

En contraste, el número de voluntarios aumentó y pasó de 31 mil 315 a 31 mil 745 personas, quienes colaboran en las labores de asistencia para los damnificados y en la distribución de ayuda humanitaria.

Las autoridades venezolanas mantienen activos los operativos de emergencia mientras continúan las evaluaciones de daños y el seguimiento de las réplicas que han afectado a distintas zonas del país desde el 24 de junio.

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