Andy Burnham será el nuevo primer ministro del Reino Unido tras asumir el liderazgo laborista

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Andy Burnham, ex alcalde de Mánchester. Foto: AFP

Andy Burnham fue nombrado este viernes líder del Partido Laborista y asumirá el próximo lunes como primer ministro del Reino Unido, en sustitución de Keir Starmer, quien anunció su renuncia el pasado 22 de junio tras perder el respaldo de su grupo parlamentario.

La designación se realizó durante un congreso extraordinario del Partido Laborista, donde Andy Burnham, de 56 años y exalcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, fue proclamado oficialmente como nuevo dirigente de la formación política. Con ello, también se convertirá en el próximo primer ministro del Reino Unido, conforme al protocolo constitucional británico.

It’s the honour of my life to be Leader of the Labour Party.



I will be a leader for every region and nation in this great country, and this Party will be unashamedly Labour in our priorities and in the decisions we take.



Together, we will set Britain on a new path. https://t.co/7SYlOp9qO6 — Andy Burnham (@andyburnham) July 17, 2026

La secretaria general del Comité Nacional Ejecutivo, Shabana Mahmood, dio a conocer el resultado del proceso interno para sustituir a Keir Starmer. Andy Burnham fue el único aspirante al cargo, por lo que asumió el liderazgo sin competencia.

El nuevo líder laborista contó con el respaldo de 379 de los 403 diputados del grupo parlamentario del Partido Laborista en la Cámara de los Comunes. Además, recibió el apoyo de ocho de los 11 sindicatos afiliados a la fuerza política que actualmente gobierna el Reino Unido.

Andy Burnham asumirá como primer ministro del Reino Unido el lunes

El cambio en la jefatura del Gobierno se concretará el lunes, cuando Keir Starmer presente formalmente su dimisión ante Carlos III, siguiendo el procedimiento establecido por el sistema constitucional británico.

Posteriormente, el monarca invitará a Andy Burnham a formar Gobierno, con lo que asumirá oficialmente la jefatura del Ejecutivo del Reino Unido.

La renuncia de Keir Starmer fue anunciada el 22 de junio, después de permanecer dos años al frente del Gobierno. De acuerdo con la información difundida por el Partido Laborista, la decisión ocurrió tras perder la confianza de su grupo parlamentario, en un contexto de descenso en las encuestas y después de la derrota registrada por la formación en las elecciones regionales y locales celebradas en mayo.

Al asumir el liderazgo del Partido Laborista, Andy Burnham reconoció el papel de Keir Starmer en el regreso de la fuerza política al Gobierno con mayoría absoluta en las elecciones de 2024, mayoría parlamentaria que ahora encabezará.

Andy Burnham plantea descentralización y renovación económica

Durante su primer discurso como líder del Partido Laborista, Andy Burnham presentó las prioridades que buscará impulsar desde el Gobierno del Reino Unido.

El nuevo dirigente afirmó que su administración estará basada en los valores tradicionales del laborismo y planteó un programa enfocado en:

Renovación económica

Mayor control público

Reindustrialización

Descentralización del Estado

Devolución de poder a las comunidades locales

“Seremos inequívocamente laboristas en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos, situando a las personas y a los territorios en el centro de todo lo que hagamos”, señaló Andy Burnham durante su intervención.

El dirigente sostuvo que el Reino Unido tomó decisiones equivocadas durante la década de 1980, al considerar que en ese periodo se concentró el poder político y se privatizó el poder económico. En ese contexto, indicó que buscará abrir un nuevo rumbo para el país.

Entre los ejes de su proyecto figura impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del Reino Unido y fortalecer la autonomía de las comunidades locales. Esta propuesta retoma el modelo de desarrollo territorial conocido como “Manchesterismo”, aplicado durante su gestión como alcalde del Gran Mánchester.

Asimismo, Andy Burnham expresó que trabajará por un Partido Laborista unido y reiteró que su Gobierno buscará atender a todas las regiones del país, incluyendo Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Con la transición prevista para el lunes, Andy Burnham sucederá oficialmente a Keir Starmer al frente del Gobierno del Reino Unido, tras asumir primero el liderazgo del Partido Laborista en el congreso extraordinario celebrado este viernes.

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