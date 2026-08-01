EE. UU. hará permanente el programa de fianzas para visas B-1/B-2 de hasta 20 mil dólares

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Visa. Foto: Getty images.

El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó la regla final para establecer de manera permanente el programa de fianzas para visas B-1/B-2, mediante el cual algunos solicitantes de visas de turista y negocios deberán presentar una garantía económica de hasta 20 mil dólares como condición para obtener el documento migratorio.

La medida entrará en vigor el lunes 3 de agosto y se aplicará a ciudadanos de 50 países, la mayoría ubicados en África.

La disposición convierte en permanente el programa piloto de fianzas para visas que comenzó el 20 de agosto de 2025 por un periodo de 12 meses. De acuerdo con el Departamento de Estado, el objetivo es garantizar que los titulares de visas temporales mantengan su estatus migratorio y abandonen Estados Unidos dentro del periodo autorizado.

Montos del programa de fianzas para visas

La norma establece que los funcionarios consulares podrán fijar tres montos de fianza:

10 mil dólares

15 mil dólares

20 mil dólares

La cantidad será determinada de manera individual con base en las circunstancias del solicitante. El Departamento de Estado señala que el monto de referencia será de 15 mil dólares, aunque podrá reducirse a 10 mil dólares o elevarse a 20 mil dólares, según la evaluación del funcionario consular.

Entre los elementos que podrán revisarse figuran:

Motivo del viaje.

Situación laboral.

Ingresos.

Nivel educativo.

Vínculos con Estados Unidos.

El programa piloto contemplaba depósitos de 5 mil, 10 mil y 15 mil dólares. Con la norma definitiva desaparece la opción de 5 mil dólares y el monto máximo aumenta a 20 mil dólares.

Asimismo, se establece que el monto máximo de 20 mil dólares será ajustado por inflación a partir del 1 de octubre de 2027 y posteriormente cada siete años.

¿A quiénes aplicará el programa de fianzas para visas?

El programa estará dirigido a solicitantes de visas B1/B2 provenientes de países que, según el Departamento de Estado, presenten factores como:

Altas tasas de permanencia después del vencimiento de la visa.

Deficiencias en el intercambio de información.

Problemas para verificar identidad o antecedentes penales.

Necesidad de fortalecer los procesos de revisión de viajeros y la seguridad de documentos de viaje.

El listado de países será publicado en el sitio oficial del Departamento de Estado al menos 15 días antes de su entrada en vigor y podrá modificarse de manera periódica. Los países retirados de la lista dejarán de estar sujetos al programa de forma inmediata.

¿Cómo funcionará el programa de fianzas para visas?

Durante la entrevista consular, si un solicitante resulta elegible para la visa pero se encuentra dentro del programa, el funcionario notificará la obligación de presentar la fianza.

El pago deberá realizarse electrónicamente mediante la plataforma administrada por el Departamento del Tesoro. Una vez confirmado el depósito, el proceso para emitir la visa podrá continuar si el solicitante mantiene los demás requisitos de elegibilidad.

Las visas emitidas bajo este programa incluirán una anotación que indicará la existencia de la fianza. Además, quienes estén sujetos al programa deberán ingresar y salir de Estados Unidos únicamente por aeropuertos comerciales o puntos de preinspección autorizados.

¿Cuándo se devuelve la fianza de la visa?

El Departamento de Estado señala que la garantía será cancelada y devuelta cuando el titular cumpla con las condiciones establecidas, entre ellas abandonar Estados Unidos dentro del periodo autorizado o no utilizar la visa antes de su vencimiento, según corresponda.

En cambio, el dinero podrá perderse si existe un incumplimiento sustancial de las condiciones de la visa, como permanecer en el país después del periodo autorizado, presentar solicitudes extemporáneas para cambiar o extender el estatus migratorio, o presentar una solicitud de asilo u otra protección humanitaria mediante el Formulario I-589.

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