EE. UU. impone sanciones a empresas y funcionarios cubanos vinculados al sector del níquel y defensa

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EE. UU. sanciona a empresas y funcionarios vinculados al níquel cubano. Foto: AFP

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra 11 actores vinculados con Cuba, entre ellos ocho empresas estatales y tres funcionarios militares, bajo la Orden Ejecutiva 14404, informó el Gobierno estadounidense.

Las medidas incluyen entidades relacionadas con la industria del níquel, así como empresas militares dedicadas a investigación, desarrollo y producción de tecnología y armamento para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR).

El anuncio forma parte de las acciones de la administración de Donald Trump contra integrantes y entidades que, de acuerdo con el Gobierno estadounidense, contribuyen al sostenimiento del aparato estatal y militar cubano. OFAC confirmó que las designaciones fueron incorporadas a su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas (SDN).

Communist Cuba is a corrupt failed state and a persistent threat to U.S. national security, sitting less than 100 miles from American shores. While ordinary Cubans endure blackouts, food shortages, and brutality, regime elites continue to hoard the island’s resources for… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 17, 2026

¿Qué empresas señala Estados Unidos del saqueo de níquel de Cuba?

De acuerdo con las designaciones difundidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, Estados Unidos incluyó a cuatro empresas estatales cubanas relacionadas con la industria del níquel y las actividades de minería.

Las entidades señaladas son:

Empresa de Servicios Técnicos de Computación, Comunicaciones y Electrónica (SERCONI): empresa estatal con sede en Moa, Holguín, vinculada con actividades de apoyo a la minería y al sector del níquel

empresa estatal con sede en Moa, Holguín, vinculada con actividades de apoyo a la minería y al sector del níquel Empresa de Ingeniería y Proyectos del Níquel (CEPRONIQUEL): empresa estatal con sede en Moa, Holguín, dedicada a actividades de apoyo a la extracción y proyectos relacionados con la industria del níquel

empresa estatal con sede en Moa, Holguín, dedicada a actividades de apoyo a la extracción y proyectos relacionados con la industria del níquel Centro de Investigaciones del Níquel Capitán Alberto Fernández Montes de Oca (CEDINIQ): centro estatal con actividades relacionadas con la investigación y apoyo a la minería del níquel

centro estatal con actividades relacionadas con la investigación y apoyo a la minería del níquel PINARES S.A.: empresa estatal con sede en Nicaro, Holguín, relacionada con actividades de apoyo a la minería y exploración de recursos minerales

Las cuatro entidades fueron incorporadas a la lista de sancionados bajo la Orden Ejecutiva 14404, de acuerdo con los registros de OFAC.

El gobierno estadounidense sostiene que estas empresas forman parte de estructuras vinculadas con la explotación de recursos naturales de Cuba y señala que los beneficios derivados de estas actividades contribuyen al sostenimiento del régimen cubano.

EE. UU. señala otras 4 empresas ligadas al sector de defensa y material relacionado de la economía cubana

Además de las entidades relacionadas con el níquel, Estados Unidos designó cuatro empresas estatales vinculadas con actividades de investigación, desarrollo y producción para el sector militar cubano.

Estas son:

Centro de Investigación y Desarrollo de Simuladores (SIMPRO): empresa estatal dedicada, según la designación estadounidense, a investigación y desarrollo de simuladores y actividades relacionadas con la defensa.

empresa estatal dedicada, según la designación estadounidense, a investigación y desarrollo de simuladores y actividades relacionadas con la defensa. Centro de Investigación y Desarrollo Naval (CIDNAV): entidad vinculada con programas de investigación y desarrollo para la Armada Revolucionaria de Cuba.

entidad vinculada con programas de investigación y desarrollo para la Armada Revolucionaria de Cuba. Centro de Investigación y Desarrollo de Armamento de Infantería (CIDAI): empresa relacionada con investigación y desarrollo de armamento de infantería.

empresa relacionada con investigación y desarrollo de armamento de infantería. Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire (GELCOM): entidad vinculada con investigación, desarrollo y producción de tecnología electrónica y de comunicaciones.

OFAC incorporó las cuatro organizaciones a su lista de personas especialmente designadas y bloqueadas bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Personas y puestos son señalados en esta designación de Estados Unidos

La medida también incluye a tres funcionarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba (FAR), relacionados con algunas de las empresas militares designadas.

Los funcionarios son:

Joaquín Francisco Cancio Monteagudo , identificado como director general de SIMPRO.

, identificado como Dioglis Pedrera Argüello , identificado como director general de CIDNAV.

, identificado como Julio Hurtado Betancourt, identificado como director general de CIDAI.

Los tres fueron incluidos el 17 de septiembre de 2026 en la lista de personas especialmente designadas y bloqueadas de OFAC bajo la Orden Ejecutiva 14404.

Sanciones y medidas para los señalados como bloqueo de cuentas, bienes y activos

Las designaciones implican el bloqueo de los bienes e intereses en bienes de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o estén bajo posesión o control de personas estadounidenses.

OFAC aclara que los bienes bloqueados no son confiscados: quedan congelados y no pueden transferirse, retirarse o utilizarse sin autorización. Además, las personas sujetas a la jurisdicción estadounidense deben reportar los bienes bloqueados conforme a las reglas de OFAC.

Incluso hay sanciones para terceras personas que ayuden a las personas bloqueadas

Entre las principales consecuencias de las designaciones se encuentran:

Congelamiento de bienes y activos de las personas y entidades sancionadas.

de las personas y entidades sancionadas. Bloqueo de entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, en 50% o más de una o varias personas bloqueadas, conforme a la regla del 50% de OFAC.

de una o varias personas bloqueadas, conforme a la regla del 50% de OFAC. Exposición a sanciones para determinadas personas extranjeras que realicen operaciones o proporcionen apoyo a personas bloqueadas bajo los criterios establecidos por la Orden Ejecutiva 14404.

a determinadas extranjeras realicen o bajo los criterios establecidos por la Orden Ejecutiva 14404. Riesgo de sanciones para instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten determinadas operaciones significativas relacionadas con personas bloqueadas .

extranjeras o faciliten determinadas significativas . Riesgo para quienes intenten transferir, ocultar o devolver activos bloqueados sin la autorización correspondiente.

Prohibiciones económicas y de bienes contra las personas señaladas

Las personas estadounidenses, así como quienes se encuentren dentro de la jurisdicción estadounidense, tienen prohibido realizar transacciones con personas o entidades bloqueadas, salvo que exista una autorización de OFAC.

Esto puede abarcar operaciones relacionadas con:

Dinero

Bienes

Servicios

Propiedades

Otros intereses económicos de personas bloqueadas

La Orden Ejecutiva 14404 funciona de manera paralela a las disposiciones del Reglamento de Control de Activos Cubanos (CACR). OFAC señala que las prohibiciones y autorizaciones establecidas previamente por el CACR continúan vigentes.

Señala sectores con riesgo especial, ¿a qué se refiere?

La Orden Ejecutiva 14404 amplió el marco de sanciones estadounidenses relacionadas con Cuba y contempla riesgos para determinadas personas extranjeras que proporcionen apoyo al Gobierno cubano o realicen operaciones con personas bloqueadas.

Entre los sectores que pueden estar sujetos a criterios de sanción se encuentran:

Energía

Defensa

Metales y minería

Materiales relacionados

Servicios financieros

Seguridad

OFAC señala que las personas extranjeras, incluidas instituciones financieras, deben considerar el riesgo de sanciones cuando realicen determinadas operaciones con personas designadas bajo la Orden Ejecutiva 14404.

¿Qué implican las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Cuba?

Las nuevas designaciones buscan restringir el acceso al sistema financiero estadounidense de ocho empresas cubanas y tres funcionarios militares vinculados, según el Gobierno de Estados Unidos, con sectores estratégicos como el níquel, la minería y la defensa.

En la práctica, las personas y entidades incluidas quedan sujetas a medidas de bloqueo sobre los bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense. Además, determinadas operaciones realizadas por personas extranjeras con actores sancionados pueden generar exposición a sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404.

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