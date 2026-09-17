Huachicol fiscal: ¿López Obrador sabía del millonario fraude?

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En la opinión de Martha Anaya, el huachicol fiscal vuelve a estar en el centro de la discusión ante la versión de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador habría sido informado sobre este esquema durante su administración. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces gobernador de Tamaulipas, le habría explicado en agosto de 2020 cómo operaba el robo de combustible.

Anaya señala que el huachicol fiscal habría representado un fraude contra la nación y que, durante los últimos tres años del sexenio de López Obrador, habría alcanzado los 500 mil millones de pesos.

Cabeza de Vaca habría informado a López Obrador

En agosto de 2020 López Obrador realizó una gira por Tamaulipas y estuvo en Reynosa, donde posteriormente participó en un desayuno con Cabeza de Vaca y el Gabinete de Seguridad.

En el lugar, de acuerdo con lo expuesto, había una explanada con alrededor de 500 pipas aseguradas.

“Pues en ese desayuno Cabeza de Vaca le contó a Andrés Manuel López Obrador todo lo relacionado con el huachicol fiscal, cómo operaban, qué sucedía”, se señala en el video.

El monto señalado por el huachicol fiscal

Mientras al inicio del análisis se menciona una cifra de 500 mil millones de pesos durante los últimos tres años del sexenio de López Obrador, posteriormente se señala que el monto habría alcanzado, de manera conservadora, 740 mil millones de pesos.

“¿Lo sabía Andrés Manuel? Sí”, sostiene Anaya al referirse al conocimiento que, según esta versión, habría tenido el entonces presidente sobre el huachicol fiscal.

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