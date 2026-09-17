“Agarra lo que puedas”: Alex Serrano quiso regalar dinero y todo se salió de control

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Alex Serrano regala dinero Foto: IA Nano Banana 2

Lo que comenzó como una dinámica para regalar dinero, AirPods y un iPhone terminó con una caja de cartón rota, más de 20 personas alrededor y un tiktoker con los ojos llorosos.

El creador de contenido Alex Serrano preparó una caja con los colores de la bandera de México y colocó en su interior distintos premios. La dinámica parecía sencilla: los participantes tenían tres segundos para tomar todo lo que pudieran como parte del festejo por el Día de la Independencia, pero nada salió como esperaba.

Dinámica de Alex Serrano se salió de control

La primera participante tomó apenas 40 pesos. Sin embargo, Serrano le ofreció una segunda oportunidad si demostraba que había seguido la cuenta. Fue entonces cuando la dinámica comenzó a cambiar. En una de las rondas, consiguió sacar un iPhone de la caja.

Después apareció un niño que comenzó a juntar dinero. Poco a poco, las personas que estaban alrededor entendieron de qué se trataba el reto y comenzaron a acercarse.

En cuestión de segundos, la caja quedó rodeada por una multitud. Varias personas jalaron la caja hasta que finalmente la rompieron. En medio del caos, Serrano reaccionó visiblemente afectado.

“¡Mi cajita!”

Mientras tanto, una mujer que estaba cerca comentó que ya no habría una segunda ronda mientras se burlaba.

Redes reaccionan al video

El momento generó comentarios entre usuarios de redes sociales; algunas reacciones fueron:

“Empecé feliz viendo el video y terminé emperrada”.

“Ya ven que no siempre es el gobierno”.

La dinámica terminó muy lejos de lo que Serrano había planeado: un regalo por la Independencia de México terminó convertido en una escena de empujones, reclamos y una caja que no sobrevivió al reto.

¿Quién es Alex Serrano?

Alex Serrano es un creador de contenido originario de Estados Unidos, que cuenta con alrededor de 14 millones de seguidores en TikTok. El joven se hizo conocido por su serie “Siguiendo el Sueño Mexicano”, en la que muestra distintos aspectos de la vida cotidiana y la cultura local en México.

Su contenido suele centrarse en calles, puestos y tianguis, donde compra comida o productos a comerciantes y vendedores ambulantes para después regalarlos a personas que se encuentran en la zona.

Una de sus dinámicas más conocidas consiste en preguntar a los vendedores:

“¿Qué me puedes dar por cierta cantidad de dinero?”

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