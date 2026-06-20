EE. UU. mantiene vigilancia en estrecho de Ormuz tras anuncio de Irán y prepara diálogo diplomático en Suiza

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Foto: AFP

Estados Unidos aseguró que se mantiene “presente y vigilante” tras el anuncio de Irán sobre el cierre del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Al mismo tiempo, Washington y Teherán preparan nuevas conversaciones en Suiza para intentar preservar el acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

El pronunciamiento ocurre en medio de la tensión regional derivada de los recientes ataques israelíes en Líbano y las advertencias de Irán sobre posibles represalias.

EE. UU. vigila el estrecho de Ormuz tras anuncio de Irán

A través de un comunicado, el ejército estadounidense señaló que sus fuerzas permanecen desplegadas y atentas para garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos con Irán.

La reacción llegó poco después de que Teherán anunciara un nuevo cierre del estrecho de Ormuz, paso estratégico por donde circula una parte importante del suministro energético global.

La situación ha generado preocupación internacional debido al impacto que podría tener sobre el comercio marítimo y los mercados energéticos.

JD Vance viajará a Suiza para negociaciones con Irán

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, informó que viajará en los próximos días a Suiza para participar en conversaciones de paz con representantes iraníes.

Según explicó en una entrevista con Fox News, los negociadores estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff ya se encuentran en territorio suizo trabajando en aspectos técnicos relacionados con la implementación del acuerdo.

Vance indicó que su desplazamiento dependerá de la coordinación diplomática entre las partes involucradas.

Irán confirma envío de delegación negociadora

Por su parte, la cancillería iraní confirmó que una delegación ya partió rumbo a Suiza para discutir la aplicación de los compromisos pactados.

El portavoz diplomático Esmail Baqai señaló que Teherán exigirá que la otra parte cumpla con las medidas acordadas y advirtió que cualquier retraso podría poner en riesgo el entendimiento alcanzado.

Además, Pakistán informó que este domingo se celebrarán conversaciones técnicas en Bürgenstock, Suiza, con la participación de representantes de Estados Unidos e Irán, así como mediadores de Pakistán y Catar.

Las reuniones buscarán avanzar en la implementación del acuerdo y evitar una nueva escalada en Oriente Medio.

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