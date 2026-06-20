Donald Trump rompe con Giorgia Meloni y afirma que ya no existe amistad entre ambos

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Donald Trump y Giorgia Meloni. en el G7. Foto: AFP.

La crisis entre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sumó un nuevo episodio este sábado después de que el mandatario estadounidense volviera a lanzar críticas públicas contra la jefa del Gobierno italiano y afirmara que ya no existe amistad entre ambos.

El conflicto se intensificó tras una serie de declaraciones relacionadas con una fotografía tomada durante la reciente cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia. De acuerdo con Trump, Meloni habría insistido en tomarse una imagen junto a él. La mandataria italiana rechazó esa versión y calificó de falsas las afirmaciones del presidente estadounidense.

La disputa también provocó reacciones dentro del Gobierno italiano. El ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, suspendió un viaje previsto a Estados Unidos luego de denunciar las declaraciones de Trump contra la primera ministra.

Trump critica a Giorgia Meloni por la postura de Italia sobre Irán

A través de una publicación en su red social Truth Social, Trump reiteró sus señalamientos contra Meloni y aseguró que la mandataria italiana solicitó en varias ocasiones una fotografía conjunta debido a una supuesta baja popularidad en Italia.

El presidente estadounidense vinculó además sus críticas con la postura adoptada por Italia respecto al conflicto con Irán. Según Trump, el Gobierno italiano rechazó la ayuda de Estados Unidos relacionada con las acciones destinadas a impedir que Irán obtuviera o desarrollara un arma nuclear.

Trump también manifestó su inconformidad por la posición de Italia durante las operaciones militares. En su mensaje sostuvo que Meloni no permitió el uso de pistas de aterrizaje italianas por parte de Estados Unidos durante el conflicto, situación que, según afirmó, representó dificultades logísticas para las fuerzas estadounidenses.

Crisis entre Estados Unidos e Italia escala con declaraciones de Trump

En su publicación, Trump insistió en que Estados Unidos obtuvo una victoria militar frente a Irán y aseguró que, tras esos acontecimientos, Meloni buscaría restablecer la relación con Washington para fortalecer su imagen pública.

El mandatario estadounidense sostuvo que la primera ministra italiana perdió cualquier posibilidad de recuperar la relación personal que ambos mantenían en el pasado.

“Tras la victoria militar de Estados Unidos sobre Irán, quiere volver a ser nuestra amiga para mejorar su imagen. ¡No, gracias!”, escribió Trump en su mensaje difundido en Truth Social.

Las declaraciones representan un nuevo capítulo en el distanciamiento entre ambos líderes, quienes anteriormente habían mantenido una relación de cooperación política y coincidencias en distintos temas internacionales.

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