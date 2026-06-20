Irán cierra el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel en Líbano

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El estrecho de Ormuz es clave para el comercio mundial. Foto: Reuters

Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz en respuesta a los bombardeos de Israel en el sur de Líbano, al considerar que representan una violación al acuerdo alcanzado recientemente con Estados Unidos para reducir las hostilidades en Medio Oriente.

A través de un comunicado difundido por la televisión estatal, el mando militar central iraní informó que el estrecho “será cerrado al paso de navíos” y señaló que esta decisión constituye un primer paso ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por sus adversarios.

Irán acusa incumplimiento del acuerdo con Estados Unidos

Las autoridades iraníes advirtieron que el cierre del estrecho de Ormuz responde a lo que consideran una ruptura del memorando de entendimiento firmado esta semana entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario iraní, Masud Pezeshkian.

La institución militar afirmó que la medida busca responder al “incumplimiento de la promesa por parte del enemigo” y advirtió que podrían tomarse nuevas acciones si continúan las operaciones militares en territorio libanés.

Además, el comunicado indicó que “si la agresión continúa, se planificarán nuevas medidas para forzar al enemigo a cumplir sus obligaciones”.

Israel mantiene ataques pese a anuncio de tregua

La decisión iraní se produce después de que Israel realizara nuevos bombardeos en el sur de Líbano, pese al anuncio de un alto al fuego promovido por Estados Unidos entre las fuerzas israelíes y el movimiento chiita Hezbolá.

De acuerdo con reportes de autoridades libanesas, los ataques dejaron decenas de víctimas mortales en distintas localidades, incluida la región de Nabatieh.

Israel justificó la ofensiva al acusar a Hezbolá de lanzar más de 50 proyectiles contra sus tropas durante la noche. Sin embargo, la organización respaldada por Irán no ha reivindicado ataques desde que se anunció la tregua.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial

El estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas natural.

Su cierre podría afectar el comercio energético internacional y aumentar la tensión en Medio Oriente, justo cuando Estados Unidos, Irán y otros países intentan reactivar las negociaciones diplomáticas previstas en Suiza.

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