EE. UU. restablece sanciones al petróleo de Irán tras ataques en el estrecho de Ormuz; sube precio del crudo

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EE.UU. endurece presión sobre Irán y restablece sanciones petroleras. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos restableció este martes las sanciones sobre el petróleo de Irán al revocar la licencia que permitía temporalmente la producción, venta y exportación de crudo iraní, luego de los recientes ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

La decisión se produjo después de que tres buques fueran alcanzados por proyectiles en menos de 24 horas en esa ruta marítima estratégica, un incidente que elevó la tensión en Medio Oriente y provocó un repunte en los precios internacionales del petróleo.

Estados Unidos revoca licencia para exportar petróleo iraní

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos confirmó que dejó sin efecto la exención anunciada en junio, la cual permitía a Irán producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el próximo 21 de agosto.

Un funcionario estadounidense señaló a la AFP que la decisión responde directamente a las acciones registradas en el estrecho de Ormuz.

“Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, afirmó.

La licencia había representado un alivio temporal para las exportaciones energéticas iraníes como parte de las negociaciones entre Washington y Teherán.

Ataques a buques aumentan la tensión en el estrecho de Ormuz

La medida estadounidense llega después de que tres embarcaciones fueran atacadas en el estrecho de Ormuz, entre ellas un buque de Catar que transportaba gas natural licuado.

Doha calificó el incidente como una acción “inaceptable”, mientras que organismos internacionales de monitoreo marítimo confirmaron los ataques.

Estos hechos reavivaron las preocupaciones sobre la seguridad de la navegación comercial en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo, apenas días después de que Irán levantara el bloqueo de la zona tras un frágil alto al fuego con Estados Unidos.

Pese a la decisión, el funcionario estadounidense aseguró que las conversaciones diplomáticas continúan.

“Nuestros negociadores continúan trabajando de buena fe para un acuerdo definitivo”, indicó.

Precio del petróleo sube tras los ataques en Ormuz

La escalada de tensión tuvo un efecto inmediato en los mercados internacionales.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte, para entrega en septiembre, aumentó 3.01%, para cerrar en 74.16 dólares.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, subió 2.76%, hasta ubicarse en 70.44 dólares por barril.

Mercado reacciona al riesgo sobre el suministro mundial

Analistas señalaron que el mercado reaccionó rápidamente ante el riesgo de una posible interrupción en el suministro energético mundial.

Stephen Schork, de The Schork Group, explicó que el mercado petrolero se encontraba en una tendencia bajista, por lo que bastaron los nuevos incidentes para revertir ese comportamiento.

A su vez, Axel Rudolph, analista de IG, afirmó que la reanudación de ataques contra embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz volvió a generar incertidumbre sobre el abastecimiento global de petróleo y sobre la continuidad de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El estrecho de Ormuz sigue siendo un punto estratégico

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes para el comercio internacional de hidrocarburos, ya que por esa vía transita una parte significativa del petróleo y gas natural exportado desde los países del Golfo Pérsico.

Por ello, cualquier incidente en la zona suele impactar de inmediato en los mercados energéticos internacionales y mantiene al estrecho como uno de los principales puntos de tensión dentro de las negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un acuerdo permanente.

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