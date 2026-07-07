15 muertos, carros volcados y edificios sin techo: así golpearon los tornados y tormentas a China

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Aspecto de tornado en Chiapas. Foto: Reuters

Al menos 15 personas murieron y varias más permanecen desaparecidas tras los tornados, fuertes vientos, tormentas eléctricas e inundaciones que golpearon entre el lunes y el martes las provincias de Hubei y Guanxi, en el centro y sur de China. Ante la emergencia, el presidente Xi Jinping pidió intensificar las labores de rescate, atender a los heridos y reubicar a los habitantes afectados.

La provincia de Hubei fue una de las más golpeadas por el fenómeno meteorológico. De acuerdo con la agencia estatal Xinhua, el saldo más reciente es de 11 personas fallecidas y un desaparecido.

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China's Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

Vientos de hasta 149 km/h volcaron vehículos y arrancaron techos

De acuerdo con medios estatales citados por Reuters, durante cuatro horas del lunes por la tarde se registraron vendavales de hasta 149 kilómetros por hora, equivalentes al nivel 13 en la escala ampliada de Beaufort.

Los fuertes vientos azotaron las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning, donde dejaron un rastro de destrucción con vehículos volcados, techos arrancados y estructuras metálicas retorcidas.

Según la meteoróloga Wang Xiaoling, de la oficina meteorológica provincial, los tornados son extremadamente raros en Hubei y el último registrado ocurrió en mayo de 2021.

Daylight reveals the horrific aftermath of the intense tor in Huanggang, Hubei Province last night. The tor picked the deadliest path directly thru the city center, entire rows of bricks homes severely damaged or destroyed, cars tossed. Local authorities confirmed 9 fatalities. pic.twitter.com/xRYqDGPG0J — Eric1101 (@Ericwang1101) July 7, 2026

Guanxi también enfrenta inundaciones y miles de evacuados

Mientras tanto, la región sureña de Guanxi sufrió fuertes lluvias e inundaciones que provocaron la muerte de cuatro personas, además de dejar ocho desaparecidos y obligar a evacuar a más de 50 mil habitantes, informó la televisión estatal CCTV.

Las autoridades mantienen las operaciones de rescate mientras continúan evaluando la magnitud de los daños.

Xi Jinping pide acelerar los rescates

Frente a la emergencia, el presidente Xi Jinping llamó a realizar “todos los esfuerzos posibles” para reforzar las operaciones de rescate en las zonas afectadas.

I'n hearing the wedge yesterday was the Rowlett EF4 Chinese version, that's a precise comparison. Rowlett but in metropolitan, a more deadly version. pic.twitter.com/EidQO7et73 — Eric1101 (@Ericwang1101) July 6, 2026

También pidió atender a las personas lesionadas y garantizar la reubicación de los residentes afectados por los fenómenos meteorológicos.

Persisten las alertas por lluvias

El ministro chino de Recursos Hídricos, Li Guoying, advirtió que las lluvias torrenciales continuarán este miércoles en zonas costeras y orientales de Guanxi, así como en el suroeste de la vecina provincia de Guangdong.

Además, señaló que se esperan crecidas superiores a seis metros por encima del nivel de alerta en la estación hidrológica de Guigang, una de las ciudades más afectadas.

“La seguridad de los embalses y los diques en las zonas afectadas se ve sometida a una dura prueba”, afirmó el funcionario.

China enfrenta con frecuencia desastres naturales durante el verano, cuando distintas regiones registran lluvias torrenciales, olas de calor y fenómenos meteorológicos extremos. Según los científicos citados por AFP y Reuters, estos eventos podrían intensificarse y ser cada vez más frecuentes conforme aumenta el calentamiento del planeta por las emisiones de combustibles fósiles.

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