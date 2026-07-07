OMS alerta por nueva ola de calor en Europa; teme más muertes

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Alertan por ola de calor en Europa. Foto: Reuters

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que Europa podría enfrentar “semanas aún más mortíferas” por una nueva ola de calor que comienza a formarse sobre el Atlántico y que elevará nuevamente las temperaturas en varios países.

El organismo llamó a los gobiernos europeos a reforzar sus planes de respuesta, luego de que la reciente ola de calor provocara miles de muertes y pusiera bajo presión los sistemas de salud.

Prevén temperaturas de hasta 43 grados

De acuerdo con los expertos, en los próximos días, Portugal y el sur de España podrían registrar temperaturas de hasta 43 grados Celsius.

El director regional de la organización para Europa, Hans Kluge, sostuvo una reunión de emergencia con representantes de 41 países, la Comisión Europea y organizaciones civiles para evaluar las lecciones aprendidas tras la ola de calor registrada entre el 20 y el 28 de junio.

Kluge destacó que los países con planes específicos para enfrentar el calor extremo respondieron con mayor rapidez y lograron proteger mejor a su población.

Miles de muertes y sistemas de salud bajo presión

Expertos señalaron que la reciente ola de calor fue la más intensa de la que se tiene registro en Europa, con temperaturas cercanas a los 40 grados Celsius en varias regiones.

El fenómeno provocó interrupciones en el suministro eléctrico, daños a la infraestructura y una fuerte presión sobre los servicios de salud.

De manera preliminar, Francia, Países Bajos y Bélgica reportaron alrededor de 3 mil 700 muertes relacionadas con las altas temperaturas, aunque las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar.

OMS pide proteger a los grupos más vulnerables

La OMS advirtió que menos de la mitad de sus Estados miembros en Europa cuentan con planes de acción específicos frente al calor extremo.

Además, alertó que aún existen dificultades para proteger a personas que viven en asilos, a quienes se encuentran en situación de calle y a adultos mayores que viven aislados.

El organismo reiteró que los sistemas de salud deben prepararse no sólo para responder a futuras olas de calor, sino para hacer frente a un fenómeno que, según científicos, está estrechamente relacionado con el cambio climático.

“Ahora hay que trabajar en dos frentes: solucionar lo que falló en las últimas semanas antes de que llegue la próxima ola de calor y construir unos sistemas sanitarios que no sólo respondan al calor extremo, sino que estén preparados para afrontarlo”. Hans Kluge, director regional de la organización para Europa.

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