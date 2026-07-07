Tensión en Colombia: presidente electo detiene la transición con Petro

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Presidente electo de Colombia frena transición de Petro. Foto: AFP

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó suspender el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro, en medio de las tensiones políticas que anteceden a la transmisión de mando prevista para el 7 de agosto.

El anuncio se realizó este martes mediante un mensaje publicado por De la Espriella en la red social X, donde informó que instruyó a su equipo para detener “de manera inmediata” el proceso de empalme con la administración saliente.

Acabo de darle instrucciones al señor vicepresidente electo de la República para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo, un gobierno que, con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia.



Mi deber es… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) July 7, 2026

La transmisión del poder se desarrolla en un contexto de confrontación entre el mandatario saliente y el presidente electo. Petro se ha negado a reconocer el resultado del balotaje de junio, mientras que De la Espriella, quien obtuvo la victoria por un margen estrecho frente al candidato oficialista Iván Cepeda, ha señalado al gobierno actual por presuntos actos de corrupción.

¿Por qué De la Espriella suspendió la transición?

En su mensaje, De la Espriella indicó que el proceso de empalme dejaría de realizarse con el actual gobierno y sostuvo que la transición se convertiría en una “auditoría exhaustiva” sobre la gestión de Petro.

El presidente electo aseguró haber identificado problemas en distintos rubros de la administración, entre ellos:

La estrategia de combate al narcotráfico

El clientelismo en contratos estatales

Deficiencias en el sistema de salud

Asimismo, afirmó que su obligación es proteger los intereses del país y garantizar una transición transparente.

“Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”, expresó.

Gustavo Petro mantiene el proceso de empalme

Tras el anuncio del presidente electo, Gustavo Petro respondió en X que el proceso de transición continuará aun sin la participación de la delegación designada por el próximo gobierno.

El mandatario también reaccionó a las críticas formuladas por De la Espriella.

“No aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias”, escribió Petro.

Los que se retiran del empalme son los que no aguantan que se observe por toda la ciudadanía que no están preparados y que sus insultos públicos son calumnias.



Tal como indica la ley el proceso de entrega del gobierno continua ante el pueblo.



Se colocarán sillas vacías en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 7, 2026

Agregó que durante las reuniones de transición “se colocarán sillas vacías en espera que quienes se robaron las elecciones lleguen a entender qué es gobernar”.

Además, Petro convocó a manifestaciones para el 20 de julio, fecha en la que anunció que ofrecerá su discurso de despedida. El mandatario también mantiene su postura de desconocer la legitimidad de De la Espriella como presidente electo.

Iván Cepeda reconoce la elección, pero anuncia desobediencia civil

El senador Iván Cepeda, quien fue candidato oficialista en la elección presidencial, reconoció los resultados del proceso electoral.

Sin embargo, informó que se declara en “desobediencia civil” frente al próximo gobierno.

Pese a las diferencias políticas surgidas tras los comicios, observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación durante la jornada electoral.

Cambio de gobierno en Colombia

La transmisión de mando está prevista para el 7 de agosto, cuando De la Espriella asuma la Presidencia de Colombia.

El abogado, quien inicia su trayectoria política con esta elección, ha planteado como parte de sus prioridades:

Fomentar la inversión privada

Reducir el tamaño del Estado

Endurecer el combate contra las guerrillas

Intensificar las acciones contra los carteles del narcotráfico

Estas propuestas se presentan en un contexto marcado por la crisis de violencia que enfrenta Colombia y después de los intentos del gobierno de Gustavo Petro por negociar acuerdos de paz con grupos armados.

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