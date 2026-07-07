Cumbre de la OTAN: Trump levantará sanciones a Turquía; cuáles son y por qué se impusieron

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El mandatario republicano tendrá una reunión con la OTAN. Foto: AFP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó que levantará las sanciones contra Turquía para venderle aviones de combate F-35, a siete años de que Washington amonestó a dicho país

Durante este martes, el mandatario republicano resaltó las particularidades del avión junto a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, después de llegar a Ankara para la cumbre de la OTAN.

“Esa es una decisión que vamos a tomar (…) es un avión genial, el mejor avión con diferencia, y es desde luego algo que vamos a considerar”, dijo Donald Trump.

Las sanciones contra Turquía

De acuerdo con la AFP, Turquía lleva años tratando que Washington levante las sanciones para comprar los cazas F-35. Las imposiciones estadounidenses deterioraron las relaciones bilaterales y obstaculizaron los proyectos de defensa turcos.

Turquía compró en 2019 el sistema S-400 de defensa antiaérea a Rusia. Un año después, Washington implementó sanciones al gobierno turco.

“Estados Unidos dejó en claro a Turquía al más alto nivel y en numerosas ocasiones que su compra del sistema S-400 pondría en peligro la seguridad de la tecnología y el personal militar de Estados Unidos y proporcionaría fondos sustanciales al sector de defensa de Rusia”, dijo el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo.

Desde septiembre del 2025, Donald Trump manifestó su interés en levantar las sanciones a Turquía para venderle los aviones de combate F-35.

“Trump también nos ha dado personalmente su palabra al respecto”, afirmó Recep Erdogan.

No obstante, el levantamiento de sanciones no compete directamente al gobierno estadounidense, sino al Congreso.

Donald Trump arremete de nuevo contra la OTAN

Durante su visita a Turquía para una reunión con la OTAN, Donald Trump dijo estar “muy preocupado” por la negativa europea de sumarse a la guerra con Irán.

El presidente manifestó que sus anteriores llamados a la OTAN para apoyarlo en liberar el estrecho de Ormuz eran una “prueba” medir su nivel de compromiso con Washington.

“No necesitábamos ayuda alguna y, en cierto modo, los estaba poniendo a prueba (…) estaba probando para ver si estarían ahí o no, porque desde hace mucho he dicho que nosotros los ayudamos, pero no estoy seguro de que ellos estuvieran ahí para nosotros”.

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