Inicia diálogo entre gobierno interino y delegados de la oposición en Venezuela

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Gobierno interino y oposición arrancan diálogo político en Venezuela. Foto: AFP

El gobierno interino de Venezuela y representantes de la oposición iniciaron este jueves una mesa de diálogo en Caracas, en un proceso respaldado por Estados Unidos que busca abrir una ruta hacia una transición política y la celebración de elecciones en el país sudamericano.

Las conversaciones comenzaron en el Centro de Convenciones de la base militar de La Carlota, aunque con varias horas de retraso respecto al horario previsto. El acceso estuvo restringido y únicamente se permitió el ingreso de fotógrafos durante el inicio del encuentro.

Diálogo inicia siete meses después de la captura de Nicolás Maduro

El proceso se desarrolla siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo encabezado por autoridades estadounidenses.

Tras esos hechos, Delcy Rodríguez asumió el poder como presidenta interina y desde entonces ha encabezado el gobierno bajo un contexto de presión diplomática por parte de Washington.

En esta nueva etapa de negociaciones no participa la líder opositora María Corina Machado, quien fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

¿Quiénes integran las delegaciones?

La delegación del gobierno interino es encabezada por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta interina.

A través de su cuenta de Telegram, Rodríguez confirmó el inicio de las conversaciones.

“Inicia el diálogo con exdiputados opositores de la Asamblea Nacional 2015”, publicó junto con fotografías de ambas delegaciones reunidas.

Por parte de la oposición participa Dinorah Figuera, exdiputada y expresidenta del grupo parlamentario que obtuvo la mayoría en la Asamblea Nacional durante las elecciones de 2015.

La política afirmó en redes sociales que el objetivo del encuentro es avanzar hacia la recuperación institucional del país.

“Hoy instalamos el proceso que marcará la ruta hacia la democracia y la reinstitucionalización de Venezuela”, escribió en su cuenta de X.

Estados Unidos respalda las negociaciones

El Departamento de Estado de Estados Unidos expresó su respaldo al inicio del diálogo y calificó las conversaciones como una oportunidad para avanzar en la solución de la crisis política venezolana.

En un comunicado, la dependencia señaló que el plan impulsado por la administración del presidente Donald Trump contempla tres etapas para Venezuela:

Estabilización

Recuperación económica

Reconciliación política

Las autoridades estadounidenses indicaron que el objetivo es generar condiciones para una transición política y fortalecer las instituciones del país mediante acuerdos entre el gobierno interino y los representantes de la oposición.

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