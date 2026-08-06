Trump firma decreto para combatir el “turismo” de ciudadanía por nacimiento

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Decreto incluye limitaciones a turismo por maternidad. Foto: Reuters

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves dos órdenes ejecutivas dirigidas a limitar algunos casos de ciudadanía por nacimiento y reforzar las medidas contra el llamado turismo de maternidad, una práctica en la que mujeres extranjeras viajan al país para dar a luz y obtener la ciudadanía estadounidense para sus hijos.

De acuerdo con información publicada por Axios y AFP, la Casa Blanca busca endurecer los controles migratorios sin aplicar una prohibición general a la ciudadanía por nacimiento, luego de que los tribunales frenaran intentos previos de la administración.

Un nuevo intento tras el revés de la Corte Suprema

La medida representa el segundo esfuerzo de Trump para restringir este derecho durante su segundo mandato.

El pasado 30 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una orden ejecutiva más amplia que pretendía eliminar la ciudadanía automática para hijos de personas sin estatus migratorio regular nacidos en territorio estadounidense.

Ahora, la administración sostiene que aún existen excepciones legales que le permiten limitar el beneficio en casos específicos.

¿A quiénes afectarían las nuevas medidas?

Según la Casa Blanca, las órdenes ejecutivas se aplicarían únicamente a nacimientos futuros vinculados con ciertas categorías.

Entre ellas se encuentran:

Hijos de personal diplomático extranjero destacado en Estados Unidos

destacado en Estados Unidos Hijos de personas identificadas por el gobierno como enemigos extranjeros o integrantes de organizaciones terroristas

extranjeros o integrantes de organizaciones terroristas Casos relacionados con el turismo de maternidad , cuando las autoridades determinen que una persona ingresó al país de manera engañosa con el objetivo principal de dar a luz

, cuando las autoridades determinen que una persona ingresó al país de manera engañosa con el Eventuales cambios para territorios estadounidenses si el Congreso modifica la legislación actual

La Casa Blanca argumenta que algunos de estos supuestos ya son reconocidos como excepciones a la Decimocuarta Enmienda, que garantiza la ciudadanía a la mayoría de las personas nacidas en Estados Unidos.

La mira está puesta en el turismo de maternidad

Una de las órdenes instruye al Departamento de Estado y al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar nuevas reglas para identificar y combatir las redes que promueven el turismo de maternidad dentro y fuera de Estados Unidos.

La legislación estadounidense ya permite negar visas de turista o el ingreso al país cuando se determina que una persona pretende viajar principalmente para dar a luz y obtener beneficios migratorios para su hijo.

La administración Trump sostiene que esta industria ha sido utilizada por extranjeros para aprovechar las ventajas de la ciudadanía estadounidense.

Se anticipan nuevas batallas legales

Especialistas en inmigración y organizaciones civiles han anticipado que las nuevas órdenes podrían ser impugnadas en los tribunales.

Los críticos argumentan que la Decimocuarta Enmienda protege la ciudadanía por nacimiento de forma amplia y que cualquier intento de restringirla enfrenta importantes obstáculos constitucionales.

Mientras tanto, la Casa Blanca mantiene que las nuevas acciones se enfocan únicamente en excepciones específicas y en combatir fraudes relacionados con el sistema migratorio estadounidense.

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