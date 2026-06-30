Europa eliminará aranceles a EE. UU. tras meses de tensiones y amenazas de Trump

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Foto: Reuters

La Unión Europea eliminará algunos aranceles a productos de Estados Unidos, cumpliendo así con un acuerdo alcanzado en 2025 y cuyo retraso se debió a las políticas de Donald Trump. Sin embargo, los eurodiputados establecieron varias condiciones para evitar riesgos.

De acuerdo con la AFP, el acuerdo mantiene un máximo de aranceles del 15% sobre la mayoría de las exportaciones de los 27 países del bloque europeo hacia Washington.

Asimismo, incluye cero tasas para los productos industriales de Estados Unidos que entren a alguno de los países de la Unión Europea, lo que equivale a eliminar los aranceles.

Dicho acuerdo fue firmado en julio de 2025 por Donald Trump y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. El próximo 4 de julio era la fecha límite pactada para realizar los cambios.

La medida fue publicada este martes en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor al día siguiente.

Al respecto, el portavoz de la Unión Europea, Olof Gill, declaró que el bloque “siempre cumple los compromisos que adquiere en los acuerdos comerciales”.

Amenazas de Donald Trump retrasaron el acuerdo

Desde el 2025, la Unión Europea acordó con Estados Unidos eliminar los aranceles sobre productos industriales. También introdujeron un acceso preferencial para determinados bienes marinos y agrícolas.

Sin embargo, este acuerdo no se consolidó inmediatamente por las amenazas de Donald Trump a Groenlandia y por una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que anulaba aranceles.

Finalmente, los Estados miembros de la Unión Europea aprobaron definitivamente el acuerdo en la tercera semana de junio, tras pasar primero por el Parlamento.

No obstante, los eurodiputados añadieron modificaciones; entre estas, que la Comisión Europea pueda suspender de facto el acuerdo si Washington incumple sus compromisos u obstaculiza el comercio y la inversión.

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