EE. UU. sanciona a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional

GENERANDO AUDIO...

EE. UU. sanciona a Tomoko Akane, presidenta de la CPI. Foto: Reuters/AFP

Estados Unidos impuso este martes sanciones contra Tomoko Akane, jueza japonesa y presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), como parte de las medidas del Gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.

La sanción fue informada por el Departamento del Tesoro estadounidense y representa una nueva escalada en las acciones de Washington contra funcionarios de la CPI.

Last month, I launched a diplomatic campaign to dismantle the ICC’s threat to our national sovereignty. The Trump Administration is sanctioning ICC President Tomoko Akane and Senior Trial Lawyer Abdoulaye Seye in our unwavering mission to protect Americans from this sham of a… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 18, 2026

¿Por qué Estados Unidos sancionó a Tomoko Akane?

Las medidas forman parte de la campaña del Gobierno de Donald Trump contra la Corte Penal Internacional, organismo creado en 2002 para investigar y juzgar crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos no es miembro de la CPI y ha cuestionado las acciones del tribunal relacionadas con investigaciones y órdenes de detención contra ciudadanos estadounidenses e israelíes.

Entre los antecedentes que han incrementado las tensiones se encuentran las órdenes de detención emitidas por la CPI contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant. Washington también ha rechazado una investigación de la Corte relacionada con soldados estadounidenses y presuntos crímenes cometidos en Afganistán.

¿Qué implican las sanciones contra la presidenta de la CPI?

Las sanciones estadounidenses contemplan el congelamiento de cualquier activo que las personas sancionadas puedan tener bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Además, en la práctica, las medidas pueden limitar su acceso al sistema financiero estadounidense, debido a los vínculos que mantienen con ese sistema numerosos bancos que operan internacionalmente; la medida contra Tomoko Akane se suma a las sanciones que Estados Unidos ya había impuesto contra otros funcionarios de la CPI.

El año pasado, Washington sancionó a varios fiscales y jueces del tribunal en el marco de su rechazo a las actuaciones de la Corte. Las medidas han generado cuestionamientos dentro de la propia CPI. En junio, tres jueces del organismo demandaron a Donald Trump y a su Gobierno, al considerar que las sanciones impuestas contra ellos eran ilegales.

¿Qué ha dicho Marco Rubio sobre la Corte Penal Internacional?

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha defendido las medidas contra la CPI y señaló que Washington intensificaría sus esfuerzos para limitar las acciones del tribunal. Rubio también planteó una estrategia diplomática para persuadir a otros países de abandonar la institución.

El funcionario argumentó que la Corte representa una amenaza para personal estadounidense que participa en las políticas migratorias impulsadas por Trump, así como para quienes realizan operaciones contra embarcaciones señaladas por transportar drogas.

Trump afirma que busca defender a Netanyahu

Donald Trump ha señalado que la campaña contra la Corte Penal Internacional tiene como uno de sus objetivos evitar que Benjamin Netanyahu y otras personas sean procesadas por el tribunal. La CPI emitió órdenes de detención contra Netanyahu y Yoav Gallant en relación con la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en el conflicto entre Israel y Hamás.

Sin embargo, una investigación de Reuters encontró que las sanciones estadounidenses contra funcionarios de la CPI también tenían como objetivo, en parte, dificultar futuros intentos de responsabilizar al presidente estadounidense o a integrantes de su Gobierno por acciones militares de Estados Unidos en el extranjero.

La nueva sanción contra Tomoko Akane ocurre en este contexto y amplía la lista de funcionarios de la Corte Penal Internacional afectados por las medidas de Washington.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.