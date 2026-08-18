“Será Viral”. Ecosistema digital: ¿qué implica señalar a periodistas desde el poder? 

GENERANDO AUDIO...

El gobierno federal exhibió públicamente a periodistas, medios, políticos y cuentas de redes sociales como parte de un supuesto “ecosistema digital” que, de acuerdo con su análisis, amplifica mensajes críticos contra la Cuarta Transformación.

Más allá de los nombres que fueron señalados, el caso abre un debate sobre los posibles riesgos de que desde las instituciones se identifique públicamente a periodistas y medios críticos.

En un país marcado por la violencia contra la prensa, la discusión cobra especial relevancia. La exposición de comunicadores desde el poder puede generar cuestionamientos sobre el impacto que este tipo de señalamientos tiene en el ejercicio de la libertad de expresión y en las condiciones de seguridad de quienes realizan trabajo periodístico.

Para analizar las implicaciones de este escenario, en este episodio participan Martha Tudón, oficial de Programa de Ecosistema Informativo y Tecnología de Artículo 19, y Mariana Calderón Aramburu, directora general del Consejo Nacional Litigio Estratégico.

Los comentarios expresados en la sección de “Opinión” son exclusivamente responsabilidad del autor, y no representan la línea editorial de Uno TV

Si tienes una denuncia, reporte o inquietud, comunícate al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Estamos para escucharte y darle voz a tu historia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.