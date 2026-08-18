Alumno de Filipinas transmite en vivo tiroteo

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Tiroteo en escueal de Filipinas. Foto: AFP

Un tiroteo al interior de una escuela en Filipinas quedó captado por el tirador, quien trasmitió en vivo, a través de sus redes sociales. En las imágenes que se viralizaron en plataformas digitales se observa la punta del arma y cómo el agresor se dirige a un salón de clases en el Ateneo de Zamboanga, una institución católica privada en el oeste de la isla sureña de Mindanao.

Así fue el tiroteo en la escuela de Filipinas

De acuerdo con las imágenes, el agresor caminó por un pasillo de la escuela de Zamboanga, Filipinas, hasta llegar a un salón de clases en donde otros estudiantes tomaban apuntes. Sin decir una palabra, el joven se mantuvo en la puerta por algunos segundos, mientras que pocos compañeros se dieron cuenta de que estaba armado.

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🚨 TIROTEO ESCOLAR EN FILIPINAS



Un adolescente mató a un compañero y se suicidó tras transmitir el ataque en vivo por Facebook. Ocurrió en un colegio católico, cuando un estudiante de noveno grado ingresó armado y disparó contra docentes y alumnos. pic.twitter.com/rzKFaP65xv — bardeonews (@bardeonews) August 18, 2026

Tras permanecer de pie y en aparente silencio, el joven hizo el primer disparo. La detonación hizo que algunos estudiantes lograran salir del salón de clases, mientras que otros más levantaron las manos de manera inmediata.

Después del primer disparo, el agresor retrocedió de la puerta del salón, lo que da unos segundos para que sus compañeros intenten, en estampida, salir del aula.

Mientras un puñado de estudiantes busca la manera de ponerse a salvo, el joven cruzó el salón de clases y caminó rápidamente a otra aula en donde volvió a apuntar contra los estudiantes haciendo otras detonaciones apuntando a alumnos que buscaron alejarse del tirador.

“Parece que falló, entonces pasó a otra aula (…) donde disparó a un estudiante, que cayó”, autoridades de Filipinas

Un muerto y 2 heridos tras tiroteo en escuela de Filipinas

Reportes señalan que el agresor habría matado a un estudiante, además de haber herido a otras dos personas.

“Lo que sabemos hasta ahora es que (el atacante) fue al aula de la víctima. Disparó a la víctima y, después de eso, subió al quinto piso y se disparó a sí mismo”, dijo a la AFP la portavoz de la policía regional, Shella Chang.

Se trata del segundo incidente armado en los últimos meses en un centro educativo del país del sudeste asiático.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio del Interior, la policía intenta conocer “el motivo detrás del tiroteo, determinar la propiedad y origen del arma empleada, y averiguar cómo fue introducida al campo escolar”.

¿Qué pasó con el tirador de la escuela de Filipinas?

Según reportes, tras comenzar con el tiroteo que transmitió en vivo en redes sociales, el joven se suicidó.

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