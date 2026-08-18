Harfuch destaca en Argentina resultados de seguridad de México; DEA lo llama “socio de confianza”

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Director de la DEA reconoce a García Harfuch. Foto: @OHarfuch

El director de la DEA, Terrance Cole, reconoció el trabajo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y afirmó que es “un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos” durante la Conferencia Internacional para el Control de Drogas (IDEC) 2026, realizada en Buenos Aires, Argentina.

El reconocimiento ocurrió en el marco de una jornada en la que México presentó los resultados de su Estrategia Nacional de Seguridad y destacó el fortalecimiento de la cooperación con Estados Unidos, Canadá y otros países para combatir a las organizaciones criminales transnacionales.

En Buenos Aires, Argentina, me encuentro participando en la Conferencia Internacional para el Control de Drogas, donde compartimos los resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad que encabeza la Presidenta @Claudiashein y que ha fortalecido las capacidades de inteligencia,… pic.twitter.com/kqGn1H6gpX — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 18, 2026

Director de la DEA reconoce trabajo de García Harfuch

Terrance Cole destacó la trayectoria del funcionario mexicano y reconoció su experiencia en el combate contra el crimen organizado.

“El secretario Harfuch ha dedicado casi dos décadas de servicio público a proteger a las personas en México”, señaló Cole.

Cole también destacó que el funcionario mexicano comprende las amenazas que representan las organizaciones criminales transnacionales, que operan en distintos países y están relacionadas con el tráfico de drogas, la violencia y la corrupción.

Harfuch destaca resultados de la estrategia de seguridad

Por su parte, Gracía Harfuch informó que el promedio diario de homicidios dolosos pasó de 86 en septiembre de 2024 a 42 en julio de 2026, una disminución de 51%, equivalente a 44 homicidios menos cada día.

Desde el inicio de la administración, añadió, han sido detenidas más de 63 mil 500 personas por delitos de alto impacto, además de asegurarse más de 32 mil 800 armas de fuego y 518 toneladas de droga.

García Harfuch también afirmó que México continuará cooperando con sus socios internacionales, aunque dejó claro que esta colaboración debe realizarse bajo principios de responsabilidad compartida, reciprocidad, confianza mutua y respeto a la soberanía.

“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras; por ello, nuestra respuesta no puede ser aislada ni fragmentada”, afirmó el secretario.

México refuerza inteligencia y combate a drogas sintéticas

Según el informe, el Centro Nacional de Inteligencia incrementó 36% su estado de fuerza y actualmente mantiene presencia en nueve países. Además, México mantiene 155 órdenes de detención con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses.

En materia de drogas sintéticas, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina han inhabilitado más de 2 mil 700 laboratorios clandestinos y áreas utilizadas para producir metanfetamina.

También se han asegurado 3.8 millones de litros y más de 932 mil kilos de sustancias y precursores químicos.

“Nuestro objetivo no es únicamente decomisar drogas, es destruir la capacidad industrial y logística de las organizaciones criminales”, sostuvo.

El secretario también informó que la Secretaría de Marina ha asegurado cerca de 88 toneladas de cocaína desde el inicio de la administración.

García Harfuch sostuvo que México continuará fortaleciendo sus instituciones y colaborando con otros países para combatir a las organizaciones criminales.

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