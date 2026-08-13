EE. UU. señala a México como pieza clave del “gran fraude” de mercancías chinas

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Corte Suprema sanciona aranceles de Trump conforme a la ley IEEPA. Foto: Uno TV

Mientras las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzan niveles históricos y el fenómeno del nearshoring ha colocado al país en el centro de las cadenas globales de manufactura, un informe de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de la Casa Blanca ubica a México entre los principales nodos de una red internacional que, según autoridades estadounidenses, permite el ingreso de mercancías vinculadas con China mediante terceros países para reducir el impacto de los aranceles aplicados por Washington.

México aparece en el Nivel 1 de la clasificación elaborada por el gobierno estadounidense, junto con Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán.

La información forma parte del informe de la Casa Blanca titulado “La gran estafa del transbordo” (The Great Transshipment Scam). El documento sostiene que la red incluye tanto grandes socios comerciales de Estados Unidos como países con ventajas específicas para las operaciones de reexportación.

EE. UU. señala a 40 países por formar una red de evasión de aranceles en beneficio de China

The Great Transshipment Scam sostiene que durante los años posteriores a la imposición de los aranceles de la Sección 301 contra China, parte del comercio afectado habría sido redirigido a través de más de 40 países antes de llegar al mercado estadounidense.

Aclara que la presencia de un país dentro de esta clasificación no significa que todas sus operaciones comerciales sean ilegales, sino que identifica jurisdicciones donde, de acuerdo con el análisis estadounidense, existe un riesgo elevado de que mercancías vinculadas con China sean desviadas o reetiquetadas para modificar su origen y reducir la carga arancelaria.

Según el reporte, esa dinámica dio origen a una red global integrada por centros de manufactura ligera, zonas de libre comercio, plataformas logísticas y corredores de reexportación que permiten modificar o enmascarar el origen económico de determinados productos.

México, en el primer nivel de riesgo

La posición asignada a México no es secundaria dentro del informe, ya que la Casa Blanca lo clasifica en el denominado Tier 1 o grupo de “líderes de escala diversificada”.

Esta categoría está reservada para economías que concentran grandes volúmenes de comercio vinculado con China y que, al mismo tiempo, cuentan con una base industrial amplia y plataformas de exportación relevantes hacia Estados Unidos. México comparte ese grupo con Canadá, la Unión Europea, India, Japón, Corea del Sur, Taiwán e Israel.

De acuerdo con el reporte, en estos países el riesgo de transbordo o reexportación no se concentra en actividades aisladas, sino que estaría inmerso dentro de flujos comerciales legítimos de gran escala, lo que dificulta distinguir entre producción genuina y operaciones diseñadas para alterar el origen de las mercancías.

Foto: White house

Cómo funciona el esquema descrito por Washington

El informe señala que los bienes vinculados con China pueden atravesar distintos países antes de ingresar a Estados Unidos. Durante ese recorrido pueden ser objeto de ensamblaje ligero, etiquetado, empaquetado, integración de componentes o cambios documentales que permitan presentar un origen distinto al original.

Según el documento, la expansión de los diferenciales arancelarios incrementó el incentivo para utilizar terceros países como intermediarios comerciales. Washington sostiene que cuando un producto enfrenta un arancel elevado por proceder de China, existe un estímulo económico para trasladarlo a jurisdicciones con menores gravámenes antes de enviarlo al mercado estadounidense.

En ese contexto, México es mencionado de manera reiterada como uno de los países capaces de ofrecer acceso preferencial al mercado de Estados Unidos mediante las disposiciones del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El documento afirma que, si una mercancía logra presentarse como elegible bajo dicho acuerdo comercial, la carga arancelaria aplicada a productos sujetos a restricciones específicas contra China podría reducirse significativamente.

La Casa Blanca dio un ejemplo:

“Por ejemplo, envíe mil millones de dólares en mercancías chinas directamente a los Estados Unidos, y los aranceles aplicables específicos para China pueden generar cientos de millones de dólares en derechos de aduana, dependiendo de la combinación de productos. Enrute esas mismas mercancías a través de un país con aranceles más bajos y reclame falsamente un nuevo origen, y gran parte de ese derecho de aduana puede desaparecer. Enrútelos a través de México o Canadá y asegure indebidamente el trato del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá(T-MEC), y el arancel específico para China puede caer a cero.” menciona en el informe de la Casa Blanca.

México, India y Vietnam, los principales centros identificados

El estudio recopila estimaciones elaboradas por diversas instituciones públicas y privadas para medir el alcance del fenómeno.

Entre ellas destaca una evaluación de la Oficina de Comercio y Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos (OTEA, por sus siglas en inglés), que estimó aproximadamente 67 mil millones de dólares en mercancías con destino a Estados Unidos que habrían sido transbordadas desde China a través de tres centros principales: México, India y Vietnam durante 2025. Según la misma estimación, esas operaciones habrían generado alrededor de 28 mil millones de dólares en ingresos arancelarios perdidos para Estados Unidos.

El informe subraya que esta metodología se basa en coincidencias exactas de productos importados desde China y posteriormente exportados a Estados Unidos desde una misma región durante el mismo periodo, aunque reconoce que se trata de un cálculo analítico y no de una contabilización directa de operaciones ilegales.

Guanajuato y Querétaro aparecen en el mapa

Dentro de las referencias geográficas específicas incluidas por la Casa Blanca, una destaca por involucrar directamente al territorio mexicano.

El documento identifica al corredor Guanajuato-Querétaro como un posible punto de concentración para mercancías relacionadas con motores eléctricos, generadores, transformadores y convertidores estáticos, agrupadas en las partidas HS 8501 a 8504 del sistema de clasificación aduanera internacional.

La referencia aparece en una sección donde el gobierno estadounidense compara corredores industriales extranjeros con regiones manufactureras estadounidenses que producen bienes similares. En el caso mexicano, el reporte vincula a Guanajuato y Querétaro con centros productivos ubicados en Detroit, Grand Rapids e Indianápolis.

El documento presenta estas comparaciones como ejemplos de cómo determinados corredores internacionales podrían ejercer presión competitiva sobre sectores industriales estadounidenses cuando productos vinculados con China ingresan al mercado bajo una identidad comercial diferente.

¿Cuáles son esos 40 países señalados por Estados Unidos?

Argentina Azerbaiyán Bangladesh Bélgica Brasil Camboya Canadá Canadá Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Emiratos Árabes Unidos Filipinas Georgia Hungría India Israel Japón Kazajistán Kenia Laos Malasia Marruecos México Omán Países Bajos Panamá Perú Polonia República Checa República Dominicana Rumanía Singapur Sri Lanka Suiza Taiwán Turquía Unión Europea Uzbekistán

La respuesta de Washington

Ante lo que denomina la “Gran Estafa del Transbordo”, la administración estadounidense plantea una estrategia centrada en inteligencia artificial, análisis masivo de datos y fortalecimiento de la supervisión aduanera.

El reporte describe el desarrollo de un sistema denominado“Detective Border”, diseñado para analizar rutas comerciales, historiales de embarque, documentación de origen, capacidad productiva y patrones logísticos con el objetivo de identificar operaciones consideradas de alto riesgo.

La propuesta se complementa con la Orden Ejecutiva 14411, firmada por el presidente Donald Trump en 2026, la cual contempla mayores exigencias de transparencia para importadores, fortalecimiento de garantías financieras y ampliación de herramientas de fiscalización para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).

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