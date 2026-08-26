EE. UU. suspende citas para visados de inmigrantes en consulados de todo el mundo

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Visa. Foto: Getty images

El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas para tramitar la visa de inmigrante en sus consulados de todo el mundo.

El martes, un portavoz del Departamento de Estado declaró la implementación de una iniciativa de formación a escala mundial en todas las embajadas y consulados estadounidenses, que involucra a los visados.

El Departamento de Estado no ha dado detalles sobre este plan ni el calendario de ejecución; sólo se ha indicado que, con la nueva formación, se informará a los solicitantes de la visa que habrá una evaluación “exhaustiva y coherente”. Mientras tanto, quedarán suspendidas las citas sólo para visa de inmigrante.

Anteriormente, el Financial Times había adelantado que Estados Unidos suspendió las citas para visas de inmigrantes. Los solicitantes recibieron correos electrónicos donde les informaron que sus citas fueron reprogramadas y que recibirían una notificación sobre una nueva fecha.

La campaña de Donald Trump contra la migración

Esta decisión se enmarca en la campaña de represión migratoria ejecutada por el presidente Donald Trump, bajo el argumento de mejorar la seguridad nacional.

El pasado 24 de agosto, Associated Press (AP) indicó que el Gobierno republicano revocaría hasta 200 mil visas de negocios y turismo a extranjeros que han solicitado o buscan asilo en el país. Sería la mayor revocación masiva en la historia del país, toda vez que enfrentaría impugnaciones legales si se concreta.

Además, Donald Trump ha implementado el rechazo de solicitudes por diversos motivos, como opiniones políticas y expresiones a favor de Palestina.

El principal freno de Donald Trump está en los tribunales. El pasado 21 de agosto, un juez anuló la suspensión de visados de inmigrante para solicitantes de 75 países, ya que excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.

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