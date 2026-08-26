Videos impactantes: río se desborda y arrasa casas en Nepal; desaparecen 384 turistas y reportan 19 muertos

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Fotos: AFP

Una enorme inundación arrasó este miércoles viviendas y zonas habitadas en Nepal, donde las autoridades reportaron al menos 19 muertos y 384 turistas desaparecidos, entre ellos 291 extranjeros, tras el desbordamiento de un río en el distrito de Rasuwa, cerca de la frontera con el Tíbet.

Videos compartidos por la policía de Nepal muestran la fuerza de la riada, con un río desbordado que barre a su paso varias casas. En otra imagen se observa una vivienda rodeada de barro tras la emergencia.

🇳🇵 🇨🇳 Massive flood sweeps through northern Nepal



Massive flooding has killed several people in Nepal as Chinese state media reported "major casualties" from a mudslide at a Tibet trade hub on China's side of the nations' shared border. pic.twitter.com/NaCZrQ3qrP — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026

De acuerdo con un registro preliminar elaborado con información de agencias, empresas de turismo y viajes, hay 384 viajeros reportados como desaparecidos en las zonas afectadas.

De ellos, 291 son ciudadanos extranjeros y 93 son ciudadanos nepaleses, informó la Oficina de Turismo.

🇳🇵 At least 19 people were killed in Nepal on Wednesday after a massive flood tore through the border region with Tibet, a police spokesman told AFP. pic.twitter.com/KtJNY0SqZs — AFP News Agency (@AFP) August 26, 2026

¿Dónde desaparecieron los 384 turistas tras las inundaciones?

La inundación golpeó Syabrubesi, punto de partida de la popular ruta de senderismo de Langtang, así como otras zonas utilizadas por viajeros para la peregrinación hindú a Kailash Mansarovar.

La policía informó que los equipos de rescate continúan con las operaciones y que también había varios agentes fuera de contacto.

A massive flash flood in the Himalayan nation of Nepal washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities said, as they warned against the risk of casualties https://t.co/3jDApYqJ16 pic.twitter.com/bO4FJaSneo — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

Ante la magnitud de los daños, el Ejército de Nepal movilizó 14 helicópteros y equipos de rescate para apoyar las labores de búsqueda.

“Las inundaciones son masivas y susceptibles de haber afectado numerosas zonas habitadas”, aseguró el portavoz de la policía de Nepal, Abi Narayan Kafle, quien indicó que los daños continuaban bajo evaluación.

🇳🇵 | URGENTE: Se reportan docenas de muertos tras una masiva inundación y deslizamiento de lodo en la frontera entre Nepal y Tíbet. pic.twitter.com/qYyWcaUeHU — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 26, 2026

Inundaciones también dejan víctimas en el Tíbet chino

En el vecino Tíbet, del lado chino de la frontera, un torrente de barro generado en Nepal provocó “numerosas víctimas y desaparecidos en Puerto Gyirong”, según informó el canal público CCTV.

La agencia estatal Xinhua señaló que el presidente Xi Jinping ordenó “movilizar todos los medios” para las operaciones de rescate.

A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal washed away villages, damaging roads, bridges and power projects, with authorities fearing more casualties, as hundreds of people were provisionally reported missing.



Read more: https://t.co/eAnVl89Thz pic.twitter.com/EiyvZZj8hK — ABC News (@ABC) August 26, 2026

La causa exacta de la inundación aún estaba por determinar. Una de las hipótesis era que una avalancha de hielo hubiera caído en el río Lhende, provocando la emergencia.

En Nepal, las autoridades también convocaron una reunión urgente para coordinar las acciones de respuesta, con apoyo de equipos médicos, de búsqueda y de la Cruz Roja.

GRAPHIC WARNING: This video contains sensitive footage that may disturb some viewers. A massive flash flood in the Himalayan border areas of Nepal and ‌China's Tibet washed away villages while damaging roads, bridges and power projects in a region bordering Tibet, authorities… pic.twitter.com/risp0biV2w — Reuters (@Reuters) August 26, 2026

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