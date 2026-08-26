Irán dice que pactó con Omán repartir ingresos de la navegación por el estrecho de Ormuz

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Irán afirmó que alcanzó acuerdos con Omán para definir el reparto de los ingresos derivados de las tasas de navegación por el estrecho de Ormuz, una vía estratégica que permanece prácticamente bloqueada en medio del conflicto que enfrenta a Teherán con Estados Unidos e Israel.

El portavoz de los Guardianes de la Revolución de Irán, Hosein Mohebi, señaló que durante las negociaciones con Omán se acordaron aspectos relacionados con la distribución de las aguas del estrecho y con los ingresos correspondientes a cada país.

“Durante las negociaciones con Omán, se alcanzaron algunos acuerdos sobre qué parte corresponde a cada país de las aguas del estrecho y sobre qué parte de los ingresos corresponde a Irán y a Omán”, afirmó Mohebi.

El funcionario también acusó a Estados Unidos de obstaculizar las conversaciones entre ambos países, lo que, según dijo, ha retrasado las negociaciones.

Irán y Omán buscan crear un corredor en Ormuz

Los dos países, que comparten costas en el estratégico paso marítimo, buscan establecer mecanismos para regular la circulación por sus aguas, en momentos en que el estrecho se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto en Medio Oriente.

En Mascate, los ministros de Exteriores de Irán y Omán acordaron el martes un marco para establecer un “corredor temporal” en Ormuz, además de contemplar una operación conjunta para retirar minas.

Foto: Uno TV

El canciller omaní, Badr al Busaidi, señaló en X que espera anunciar próximamente la nueva ruta y las condiciones necesarias para restablecer una navegación segura.

Las negociaciones también contemplan establecer posteriormente un corredor permanente y definir la gestión futura del estrecho, así como los servicios de navegación y seguridad necesarios.

El canciller iraní, Abás Araqchi, destacó que las conversaciones con Omán y Pakistán han puesto énfasis en buscar soluciones regionales.

Irán condiciona reapertura del estrecho

Aunque Teherán y Mascate avanzan en la creación de un corredor, el Gobierno iraní mantiene condiciones para una reapertura más amplia del estrecho de Ormuz.

El viceministro iraní de Exteriores, Kazem Qaribabadi, afirmó que Estados Unidos debe cumplir con los compromisos que, según Irán, fueron incumplidos antes de cualquier acción destinada a reabrir la vía marítima.

Entre las condiciones planteadas por Teherán se encuentran el fin de la guerra en todos los frentes, el levantamiento del bloqueo y una solución a la situación en Yemen, donde operan los rebeldes hutíes, aliados de Irán.

Qaribabadi también advirtió que la respuesta iraní a las nuevas sanciones estadounidenses estará dirigida contra intereses económicos de Estados Unidos.

Trump afirma que las minas fueron retiradas

En contraste con las declaraciones iraníes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Truth Social que la Marina estadounidense le informó que todas las minas habían sido retiradas o destruidas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz.

Trump agregó que Irán había sido advertido de que cualquier embarcación que colocara nuevas minas sería destruida.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, también señaló que Washington busca reducir los recursos económicos de la República Islámica mediante nuevas medidas de presión.

¿Por qué es importante el estrecho de Ormuz?

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de hidrocarburos. Antes del conflicto, por esta vía transitaba aproximadamente una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo.

La reducción del tráfico marítimo ha provocado tensiones en los mercados energéticos y contribuido al incremento de los precios del crudo.

Sin embargo, este miércoles los precios internacionales del petróleo registraron una baja superior al 2%, en medio de un mayor optimismo sobre las posibilidades de establecer una ruta de navegación.

El conflicto comenzó a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Teherán respondió con ataques contra países aliados de Washington en la región y bloqueó el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, el tráfico por esta vía marítima se ha reducido de manera considerable, mientras continúan las negociaciones sobre las condiciones para restablecer una navegación segura.

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