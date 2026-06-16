EE. UU. pide aplazar audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores por el Mundial 2026

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Audiencia de Nicolás Maduro. Foto: AFP

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en la Corte del Distrito Sur de Nueva York debido a las complicaciones logísticas y de seguridad que implicará la celebración de un partido del Mundial 2026 en esa ciudad.

La comparecencia estaba programada para el 30 de junio, pero la fiscalía pidió al juez Alvin Hellerstein reprogramarla para el 22 de julio a las 12:00 horas, una vez concluido el torneo, cuya final está prevista para el 19 de julio. La defensa de ambos acusados respaldó la solicitud.

¿Por qué quieren aplazar la audiencia de Nicolás Maduro?

De acuerdo con el escrito presentado por el Departamento de Justicia, el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se disputará en Nueva York el 30 de junio dificultará el traslado de los acusados y el despliegue de las medidas de seguridad necesarias para la audiencia.

La fiscalía también pidió que el periodo entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos, con el fin de que ambas partes continúen el intercambio de pruebas y la preparación de posibles mociones antes del juicio.

Caso de Nicolás Maduro sigue en etapa previa al juicio

La audiencia será clave para definir los siguientes pasos del proceso judicial contra Maduro, quien enfrenta cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas, delitos de los que se declaró no culpable junto con Cilia Flores.

A principios de junio se incorporó al equipo legal de Maduro la abogada Anna Estevao, quien recientemente participó en la defensa del rapero Sean “Diddy” Combs. Se suma al abogado principal Barry Pollack, quien ha adelantado que buscará impugnar la legalidad de la captura y traslado del exmandatario venezolano a territorio estadounidense.

Estados Unidos autorizó financiar la defensa

En abril, el Gobierno estadounidense autorizó que el Estado venezolano pueda cubrir los honorarios de la defensa de Maduro y Flores, tras modificar las restricciones derivadas de las sanciones contra Venezuela.

Maduro y Cilia Flores fueron detenidos el 3 de enero de 2026 y trasladados a Nueva York para enfrentar el proceso penal. Desde entonces, el caso ha registrado varios aplazamientos mientras continúa la revisión de pruebas y la preparación del eventual juicio.

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