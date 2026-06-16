Sentencian a mexicano a más de 7 años de prisión en EE. UU. por tráfico de migrantes

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Migrantes también eran robados en su traslado a EE. UU. Foto: AFP/Ilustrativa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que obtuvo una sentencia de 7 años y 3 meses de prisión contra el mexicano Raúl Saucedo Huipio, quien había sido extraditado por participar en una red internacional de tráfico de personas.

El mexicano fue extraditado en 2023 y, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, ayudó a trasladar migrantes provenientes de África, Asia, Centroamérica y México, quienes tenían como destino final ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

¿Cómo operaba la red de tráfico de migrantes?

De acuerdo con la investigación, Saucedo Huipio, de 51 años y residente de Mexicali, Baja California, formó parte de una organización que operó entre 2018 y 2022 a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que la red cobraba a los migrantes decenas de miles de dólares para facilitar su ingreso ilegal a Estados Unidos.

Según el Departamento de Justicia, Saucedo Huipio desempeñaba funciones de supervisor dentro de la organización y, en algunas ocasiones, portaba un arma de fuego mientras coordinaba los cruces fronterizos.

La investigación indica que la red movilizó a más de 200 personas, aunque las autoridades estadounidenses consideran que la cifra real podría ser considerablemente mayor.

¿De qué países provenían los migrantes?

Las autoridades detallaron que las personas trasladadas provenían de países de Asia, África y América Latina.

Entre ellos se encontraban migrantes originarios de Bangladesh, Yemen, Pakistán, Eritrea, India, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Rusia, Egipto, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.

Así realizaban los cruces hacia Estados Unidos

De acuerdo con la acusación, la organización utilizaba distintos métodos para introducir a los migrantes a territorio estadounidense.

Los traficantes proporcionaban escaleras para superar la valla fronteriza, identificaban huecos en las cercas para atravesarlas y colocaban tablas de madera para cruzar cuerpos de agua.

Uno de los casos documentados por las autoridades involucró a tres menores de edad que tuvieron que cruzar sobre una tabla improvisada.

Además, el Departamento de Justicia señaló que Saucedo Huipio y sus cómplices también despojaban a los migrantes de dinero, teléfonos celulares y otras pertenencias, presuntamente utilizando armas de fuego y cuchillos.

El mexicano fue extraditado en 2023

Saucedo Huipio fue detenido en México en marzo de 2023 junto con Ofelia Hernández Salas, tras una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Posteriormente, en marzo de 2026, el mexicano se declaró culpable de conspiración para introducir personas a Estados Unidos y de participar en operaciones de tráfico de migrantes.

Por su parte, Hernández Salas fue sentenciada en mayo pasado a 11 años de prisión por su participación en la misma organización.

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