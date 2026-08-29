Ejército de Estados Unidos y Ecuador destruyen barco vinculado al narco

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EE. UU. destruye embarcación del narco junto a Ecuador. Foto: Southcom

Este viernes, el Ejército de Estados Unidos interceptó y destruyó una presunta embarcación utilizada para el narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico oriental, en una operación coordinada con el gobierno de Ecuador, informó el Comando Sur.

Según SOUTHCOM, se trataba de una embarcación que funcionaba como una especie de “estación de reabastecimiento flotante”. La operación representa la primera acción coordinada de este tipo entre Estados Unidos y Ecuador, países que mantienen una alianza contra el crimen organizado.

On Aug. 28, at the direction of #SOUTHCOM Commander Gen. Francis L. Donovan, and in coordination and collaboration with the Government of Ecuador, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) successfully interdicted a vessel operating as a floating refueling station in support… pic.twitter.com/ZEj735JRmP — U.S. Southern Command (@Southcom) August 29, 2026

EE. UU. vincula embarcación con Los Choneros

El Comando Sur de Estados Unidos indicó que información de inteligencia permitió confirmar que agencias federales ya habían identificado la embarcación y que el Departamento del Tesoro estadounidense la incluyó en su lista de sanciones.

SOUTHCOM afirmó que la nave operaba en apoyo de Los Choneros, organización ecuatoriana señalada por las autoridades estadounidenses como vinculada al narcotráfico. Tras la intercepción, la tripulación fue trasladada hasta un puerto de Ecuador. Posteriormente, la embarcación fue destruida.

Tripulantes niegan vínculo con narcotráfico

Los ecuatorianos trasladados al puerto pesquero de Manta, en el suroeste de Ecuador, rechazaron las acusaciones de narcotráfico. Asimismo, uno de los tripulantes, identificado como Darlin Macías, aseguró ante medios de comunicación que se dedicaban a la pesca y afirmó que la embarcación había sido atacada durante sus actividades en el mar.

Los hombres mostraron además una bolsa de comida militar que, según su testimonio, les fue entregada por elementos estadounidenses.

Trump mantiene ofensiva contra el narcotráfico

La operación ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene una campaña militar contra presuntas embarcaciones utilizadas para transportar drogas.

Según el reporte, los bombardeos comenzaron hace aproximadamente un año en el Caribe y el Pacífico oriental, con más de 200 personas muertas.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, mantiene una estrategia contra el narcotráfico con apoyo militar estadounidense y sumó a Ecuador al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por países de América Latina y el Caribe.

Por otro lado, Human Rights Watch ha denunciado presuntos ataques estadounidenses contra tres embarcaciones frente a las costas ecuatorianas entre enero y marzo de este año, con al menos ocho personas desaparecidas. Sin embargo, Washington rechaza esa vinculación.

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