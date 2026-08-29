Deslave entre Nepal y China deja 586 muertos y más de 2 mil 400 desaparecidos

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Más de 2 mil 400 desaparecidos en Nepal y China. Foto: Xinhua

El devastador deslave que golpeó la frontera entre Nepal y China elevó su saldo a 586 personas muertas y más de 2 mil 400 desaparecidas, en una de las peores catástrofes registradas en la región del Himalaya en los últimos años.

Equipos de rescate de ambos países continuaban este viernes las labores de búsqueda entre lodo, escombros y corrientes de agua, dos días después de que una enorme avalancha arrasara comunidades enteras, destruyera infraestructura y atrapara a miles de personas.

La cifra de desaparecidos supera los 2 mil 400

Las autoridades informaron que hasta ahora han sido recuperados 579 cuerpos en Nepal y siete en China.

Al mismo tiempo, el número de desaparecidos aumentó significativamente después de que las autoridades nepalíes incorporaran a 933 trabajadores de proyectos hidroeléctricos a los registros de personas cuyo paradero sigue sin conocerse.

La lista también incluye turistas, excursionistas y peregrinos que transitaban por la zona rumbo al Monte Kailash, uno de los principales destinos religiosos de la región.

Un colapso glaciar habría provocado la tragedia

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el desastre fue provocado por el colapso de un glaciar que liberó enormes cantidades de agua helada, lodo y sedimentos.

La fuerza de la corriente generó inundaciones repentinas y enormes acumulaciones de agua en zonas montañosas, agravando los daños en comunidades de Nepal y del Tíbet chino.

Una de estas acumulaciones cedió durante las labores de emergencia en territorio chino, lo que obligó a las autoridades a ordenar la evacuación temporal de rescatistas por riesgo de nuevas inundaciones.

China envía equipos de rescate y ofrece apoyo a Nepal

Las autoridades chinas informaron que el riesgo asociado al lago formado tras el desastre disminuye gradualmente y que las operaciones de rescate continúan.

Medios estatales reportaron que un primer grupo de 21 rescatistas chinos logró llegar al puesto fronterizo de Gyirong, considerado uno de los puntos más afectados por la avalancha.

Además, el presidente Xi Jinping encabezó una reunión de emergencia sobre la situación y ofreció apoyo a Nepal para atender las consecuencias del desastre.

Cientos siguen atrapados en zonas aisladas

Las operaciones de rescate enfrentan dificultades debido a la destrucción de carreteras, puentes y vías de comunicación.

El ejército nepalés informó que localizó a cerca de 100 personas atrapadas en un túnel perteneciente a un proyecto hidroeléctrico.

Mientras tanto, helicópteros militares han logrado evacuar a unas 350 personas entre trabajadores y residentes de instalaciones afectadas.

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