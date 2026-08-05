EE.UU. suspende actividades en Michoacán por amenaza contra intereses estadounidenses

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Foto: IA

El gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) suspendió, a partir de este miércoles 5 de agosto, sus actividades oficiales en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses.

A través de una alerta de seguridad, la Misión de Estados Unidos en México informó que la medida aplica para todo el estado.

El Departamento de Estado recordó además que Michoacán se encuentra clasificado en Nivel 4, “No viajar”, la categoría más alta de su alerta de viaje.

Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses

Ante esta situación, el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos mantenerse atentos a los medios locales, informar a familiares y amigos sobre su ubicación y estado, y contactar a la Embajada o Consulados de Estados Unidos en caso de requerir asistencia.

También recomendó registrarse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes, STEP, y llamar al 911 ante cualquier emergencia.

Hasta el momento, el aviso no detalla cuál fue la amenaza que motivó la suspensión de actividades.

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