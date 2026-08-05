Terror en Londres: mujer ataca con objeto punzante y deja cuatro heridos; difunden videos

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La policía resguarda el lugar del ataque. Foto: AFP

Una mujer fue detenida este miércoles después de atacar con un objeto punzante a cuatro hombres en la zona de Covent Garden, en el centro de Londres. La Policía Metropolitana informó que las víctimas fueron trasladadas al hospital y descartó, por el momento, un móvil terrorista.

Videos difundidos tras el incidente captan la movilización de los servicios de emergencia en una de las zonas más concurridas de la capital británica.

Las fuerzas del orden fueron alertadas alrededor de las 12:30 horas locales, luego de recibir varias llamadas de emergencia por una agresión ocurrida en Endell Street, cerca del Royal Ballet and Opera y del mercado de Covent Garden.

Video of Covent Garden stabber being arrested.pic.twitter.com/8Nn54NYFOL — 𝙳𝚎𝚊𝚝𝚑𝚂𝚝𝚛𝚒𝚔𝚎 (@DeathStrikeMIA) August 5, 2026

¿Cómo están las víctimas?

Las cuatro personas lesionadas son hombres de 34, 39, 42 y 52 años.

De acuerdo con la Policía Metropolitana:

Dos permanecen hospitalizados con lesiones que no ponen en riesgo su vida ni tendrían consecuencias permanentes.

con lesiones que no ponen en riesgo su vida ni tendrían consecuencias permanentes. Los otros dos ya fueron dados de alta.

La sospechosa, una mujer de 47 años, fue detenida bajo sospecha de posesión de un arma ofensiva y agresión.

Woman Arrested After Four Stabbed in Central London



The Metropolitan Police said a 47-year-old woman was arrested after four men were stabbed in Covent Garden, central London.



The men, aged 34, 39, 42, and 52, were taken to the hospital after emergency services responded to… — T_CAS videos (@tecas2000) August 5, 2026

Policía descarta un ataque terrorista

Jason Stewart, responsable de la Policía Metropolitana en esa zona de Londres, señaló que las primeras investigaciones apuntan a que se trata de un incidente aislado.

“Queremos tranquilizar a la comunidad, ya que por el momento creemos que se trata de un incidente aislado relacionado con la salud mental”, indicó.

En el lugar de los hechos, la policía informó que aseguró un par de tijeras.

Testigos relatan cómo ocurrió la detención

Arjan, empleado de un restaurante de comida rápida ubicado en Endell Street, aseguró a AFP que conocía de vista a la mujer porque frecuentaba esa calle.

BREAKING: A woman has been arrested after multiple people were stabbed in Covent Garden in Londonpic.twitter.com/vIO6QsXc3w — AM7NEWS (@OfficialAM7News) August 5, 2026

Por su parte, Ahmad, compañero de trabajo, relató que vio a los policías utilizar una pistola táser para obligarla a soltar el arma.

Videos muestran el despliegue en el centro de Londres

Videos e imágenes difundidos por diversos medios muestran el amplio operativo desplegado tras la agresión.

En las grabaciones se observa un helicóptero de ambulancia aérea en Trafalgar Square, mientras la policía mantiene acordonada la zona de comercios y terrazas cercana al lugar del ataque.

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