España desarticula rama del CJNG; droga llegaba desde México oculta en vainilla líquida

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Foto: Reuters / Ilustrativa

La Policía Nacional de España desarticuló una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presuntamente dedicada al tráfico internacional de metanfetamina, tras detectar un cargamento procedente de México en el que la droga era ocultada en aroma líquida de vainilla para dificultar su detección.

El operativo dejó 13 personas detenidas, un laboratorio clandestino desmantelado y el aseguramiento de 2 mil 400 kilos de metanfetamina.

La operación fue realizada de manera conjunta con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), luego de una investigación iniciada a principios de junio sobre una organización criminal dedicada al tráfico internacional de metanfetamina entre México y Europa.

🚩Desarticulada una rama del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al tráfico de metanfetamina diluida en líquido de vainilla



👮Introdujeron casi 2,5 toneladas de metanfetamina disuelta en 12 toneladas de este producto procedente de #México



7⃣ entradas y registros: Barcelona… pic.twitter.com/04rHpn1Ycb — Policía Nacional (@policia) August 5, 2026

Así ocultaban la droga enviada desde México

Las autoridades detectaron un contenedor marítimo procedente de México con destino a España que transportaba cerca de 12 mil 700 kilogramos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

De acuerdo con la investigación, la metanfetamina había sido disuelta en esa mercancía aparentemente legal para evitar ser descubierta durante el traslado. Una vez en territorio español, los integrantes de la organización recuperaban la droga mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización para distribuirla.

Las autoridades señalaron que el grupo habría introducido más de 2.5 toneladas de metanfetamina camuflada en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla, lo que representa una de las mayores aprehensiones realizadas hasta la fecha en España y Europa.

Laboratorio clandestino operaba en una finca de Lleida

Las investigaciones permitieron seguir el recorrido del cargamento desde su llegada a España.

Primero fue almacenado en una empresa logística ubicada en la provincia de Barcelona. Posteriormente, parte de la mercancía fue trasladada a una nave industrial en la misma provincia y, finalmente, a una finca aislada en Lleida.

En ese último sitio, los agentes localizaron un laboratorio clandestino acondicionado para recuperar la metanfetamina disuelta mediante procesos de extracción, purificación y cristalización.

Además, los investigadores identificaron a los integrantes de la organización y las funciones que desempeñaban, entre ellas la recepción del cargamento, la coordinación de los transportes, las labores de seguridad, la contravigilancia y la manipulación química de la sustancia.

Operativo deja 13 detenidos

Una vez que las autoridades confirmaron que el laboratorio había comenzado a recuperar la metanfetamina, desplegaron un operativo simultáneo que permitió desmantelar toda la infraestructura utilizada por la organización para recibir, almacenar, transportar y transformar la droga.

El 10 de julio se realizaron siete entradas y registros en Lleida (1), Barcelona (5) y Tarragona (1).

Durante el operativo, las autoridades aseguraron:

2 mil 400 kilos de metanfetamina , de los cuales mil 600 kilos permanecían ocultos en vainilla líquida.

, de los cuales permanecían ocultos en vainilla líquida. Seis vehículos.

Casi 4 mil 500 euros en efectivo.

en efectivo. Abundante instrumental químico e industrial.

Diversos productos y reactivos.

Numerosos dispositivos electrónicos.

En total fueron detenidas 13 personas —cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona—. De ellas, 12 ingresaron en prisión como presuntas responsables de pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública.

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