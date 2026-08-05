EE. UU. ofrece más de 100 millones de dólares por líderes del CJNG y revoca decenas de visas a familiares y colaboradores

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Foto: Reuters

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de medidas contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incluye recompensas por hasta 102 millones de dólares para obtener información que permita capturar a ocho de sus presuntos líderes y colaboradores, además de la imposición de restricciones de visa a decenas de personas vinculadas con la organización.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las acciones forman parte de la estrategia del gobierno del presidente Donald Trump para combatir a los cárteles que Washington ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.

The United States is hunting down, dismantling, and destroying Cártel de Jalisco Nueva Generación. @StateDept is offering rewards totaling over $100 million for information leading to the arrests and/or convictions of their leaders and associates. We are also imposing visa… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) August 5, 2026

Recompensas superan los 100 millones de dólares

Las recompensas fueron anunciadas a través del Programa de Recompensas contra Narcóticos (NRP) y del Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional (TOCRP), en coordinación con el Departamento de Justicia, la DEA, el FBI, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias estadounidenses.

Los montos ofrecidos son:

Hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Juan Carlos Valencia González , alias “Pelón” , identificado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes , “El Mencho”

por información que conduzca a la captura de , alias , identificado como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de , “El Mencho” Hasta 15 millones de dólares por Audias Flores Silva , alias “Jardinero”

por , alias Hasta 15 millones de dólares por Gonzalo Mendoza Gaytán , alias “Sapo”

por , alias Hasta 15 millones de dólares por Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias “Chorro” , señalado como yerno de Oseguera Cervantes

por , alias , señalado como yerno de Oseguera Cervantes Hasta 10 millones de dólares por Ricardo Ruiz Velasco , alias “Tripa”

por , alias Hasta 10 millones de dólares por Julio César Montero Pinzón , alias “El Tarjetas”

por , alias Hasta 10 millones de dólares por Carlos Andrés Rivera Varela , alias “La Firma”

por , alias Hasta 2 millones de dólares por Griselda Margarita Arredondo Pinzón

El Departamento de Estado indicó que las recompensas buscan apoyar las investigaciones y debilitar la estructura de mando del CJNG.

Revocan visas a familiares y colaboradores

Como parte de las medidas, el gobierno estadounidense informó la imposición de restricciones de visa a 65 familiares y colaboradores cercanos —personales o empresariales— de personas vinculadas con el CJNG que ya habían sido sancionadas conforme a la Orden Ejecutiva 14059, relacionada con el combate al tráfico internacional de drogas.

De ese grupo, 26 personas ya contaban con visas estadounidenses, por lo que dichos documentos fueron revocados.

La dependencia precisó que, desde que esta política comenzó a aplicarse en junio de 2025, 93 visas han sido canceladas a familiares y colaboradores de presuntos integrantes de organizaciones criminales designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Acusaciones y estrategia contra el CJNG

El Departamento de Estado señaló que estas acciones complementan el anuncio del Departamento de Justicia sobre la apertura de acusaciones contra varios de los presuntos integrantes del CJNG incluidos en la lista de recompensas.

Asimismo, reiteró que el CJNG fue designado por la administración estadounidense como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), al considerar que la organización participa en el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

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