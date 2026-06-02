El crimen organizado amenaza la soberanía mexicana advierte Cayetana Álvarez de Toledo

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Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular de España. FOTO: AFP

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, del Partido Popular, afirmó que la soberanía de los mexicanos enfrenta amenazas internas como el crimen organizado, el populismo autoritario y la dependencia económica. Durante una intervención ante un encuentro en la Universidad de la Libertad, la legisladora aseguró que estos fenómenos representan los principales desafíos para el país.

En su discurso, Álvarez de Toledo sostuvo que la soberanía no debe limitarse a una defensa frente a actores extranjeros, sino que también implica garantizar seguridad, libertad y condiciones para que los ciudadanos puedan desarrollar su vida sin la influencia de grupos criminales o del poder político.

Cayetana Álvarez de Toledo cuestiona la soberanía en México

La elección es simple:



Soberanía o crimen organizado.

Soberanía o populismo autoritario.

Soberanía o dependencia…



Es decir:



Soberanía o Morena.

Soberanía o Sheinbaum.



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Discurso en defensa de la soberanía de los mexicanos. pic.twitter.com/4KAukhC9e0 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) June 2, 2026

La diputada afirmó que uno de los principales problemas es el avance del crimen organizado en distintas regiones del país. Como ejemplo, mencionó el caso del llamado “rancho del horror” en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron localizados objetos personales y restos humanos vinculados con actividades criminales.

También hizo referencia a las cifras de personas desaparecidas y a la violencia relacionada con los grupos delictivos. Según su postura, la presencia de organizaciones criminales en distintas zonas representa una afectación directa a la capacidad del Estado para ejercer autoridad y garantizar seguridad a la población.

Critica al populismo autoritario y a la dependencia

Álvarez de Toledo señaló que otro riesgo para la soberanía es el populismo autoritario, al considerar que puede debilitar instituciones y contrapesos democráticos. En ese contexto, cuestionó cambios en organismos e instituciones públicas y sostuvo que la independencia de los poderes resulta fundamental para proteger a los ciudadanos.

Asimismo, aseguró que la dependencia generada por algunas políticas públicas puede afectar la autonomía de las personas. Afirmó que el objetivo de una política social debe ser fortalecer las capacidades de los ciudadanos y no generar vínculos de dependencia con el poder político.

Hacia el final de su mensaje, la legisladora sostuvo que México cuenta con fortalezas económicas, empresariales y sociales para enfrentar estos desafíos. También llamó a impulsar una alternativa política que, desde su perspectiva, permita fortalecer la seguridad, las instituciones y la libertad de los ciudadanos.

La diputada concluyó que el futuro del país dependerá de cómo enfrente los retos relacionados con el crimen organizado, el funcionamiento de las instituciones y la capacidad de los ciudadanos para ejercer plenamente sus derechos.