Explosión en Myanmar deja al menos 43 muertos; difunden nuevos videos

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La milicia asumió responsabilidades. Foto: AFP

Al menos 43 personas murieron y 112 resultaron heridas por la megaexplosión en un almacén con explosivos de la milicia en la aldea de Kaung Tat, en el país sudafricano de Myanmar.

El incidente ocurrió cerca del mediodía del domingo 31 de mayo. En videos, se aprecia el momento en que una densa columna de humo se extiende por varios metros de altura, siendo visible desde Ruili, provincia de Yunnan, en China

❗️⚠️🇲🇲 – At least 55 people, including children, were killed and about 70 others injured in a massive explosion Sunday at a gelignite explosives warehouse in Kaungtup village, northeastern Myanmar.



The warehouse was controlled by the Ta’ang National Liberation Army (TNLA) and… pic.twitter.com/eYccA0lOue — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 31, 2026

Más de una docena de grupos de rescate y organizaciones benéficas utilizaron maquinaria de excavación este lunes para recuperar cuerpos, informó la agencia AP en las primeras horas del día.

Por su parte, el Ejército de Liberación Nacional Ta’ang, grupo rebelde étnico que controla el área, indicó en un comunicado que el número de muertos por la explosión llegó a 43, incluidos siete niños.

Además, 112 personas, incluidos 25 niños, resultaron heridas, con 37 en estado crítico.

Lo anterior es el primer balance oficial, después de que medios de comunicación reportaron que hubo alrededor de 59 muertos en Myanmar. Además, existen más de 200 viviendas dañadas.

🔴NEW: A powerful explosion at a gelignite warehouse in Kaungtup village in northeastern Myanmar left at least 55 people dead, including children, and around 70 others injured earlier today.



According to reports, the warehouse was controlled by the Ta’ang National Liberation… pic.twitter.com/3GCJx5qU30 — News.Az (@news_az) May 31, 2026

Las autoridades mantienen trabajos en la zona para encontrar a más sobrevivientes.

“Todo quedó completamente destruido, más allá de cualquier reconocimiento”, dijo a Reuters un residente identificado como Moe Z.

NEW: Massive explosion in fireworks factory rocks Malta. The blast shattered windows of buildings in surrounding areas pic.twitter.com/SZ9PnIP6jj — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 1, 2026

“Es como si todo el pueblo hubiera desaparecido”

Moe Z describió que, en un inicio, él y sus amigos pensaron que la explosión en la aldea de Kaung Tat fue por un ataque aéreo.

“Por la fuerza explosiva y el sonido que presenciamos, esta no fue una explosión pequeña; no era de la magnitud de una bomba lanzada por un dron”, comentó.

Moe Z agregó que llegó con su grupo de amigos a la zona una hora después del incidente. Encontró extremidades y cuerpos esparcidos por toda el área, además de un cráter en el sitio donde estaba el almacén con explosivos.

“Es como si todo el pueblo hubiera desaparecido”, subrayó.

🚨Explosión en Myanmar deja más de 45 muertos y 70 heridos



Una enorme explosión sacudió este domingo la aldea de Kaungtup, en Myanmar, cerca de la frontera con China. El estallido ocurrió en un edificio donde se almacenaban explosivos para minería, provocando la muerte de al… pic.twitter.com/wUdmlYs6nm — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 1, 2026

Por su parte, un periodista local explicó a Reuters que la explosión en Myanmar fue tan intensa que varias personas muertas quedaron sepultadas bajo escombros y restos de estructuras.

“Más de la mitad de las viviendas de la aldea han sido destruidas. Las casas cercanas al centro de la explosión quedaron completamente hechas pedazos, al punto de que ni siquiera quedaron los postes de las casas”, afirmó.

Ejército de Liberación Nacional asume la responsabilidad

El portavoz del TNLA, Lway Yay Oo, confirmó que guardaron explosivos en el almacén para usarlos en operaciones mineras.

“Ofrecemos nuestras más profundas disculpas por este accidente, que ha provocado una trágica pérdida de vidas y una inmensa devastación”, declaró.

Lway Yay Oo aseguró que habrá responsabilidades contra quienes resulten responsables, toda vez que trabajan para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.

“También dedicaremos nuestros esfuerzos a las operaciones de rescate en curso y a la rehabilitación de las zonas afectadas”, afirmó.

🇲🇲: At least 55 dead, over 60 injured in massive explosion at explosives warehouse in Namhkam, Myanmar. pic.twitter.com/2j3WlMjuxP — X News (@XNew_s) May 31, 2026

¿Por qué la milicia tenía explosivos en Kaung Tat?

El TNLA controla Kaung Tat, aldea cercana a la frontera con China, siendo una de las milicias que se disputan el poder en Myanmar: país del sudeste asiático con más de 100 grupos étnicos que tiene frontera con India, Bangladesh, China, Laos y Tailandia.

Myanmar enfrenta problemas desde el 2021, cuando militares realizaron un golpe de Estado para derrocar al gobierno civil “democráticamente elegido” del premio Nobel Aung San Suu Kyi, de acuerdo con Reuters. Actualmente, existen varias milicias en el país que se disputan el poder.

Además, esta nación sudafricana es rica en recursos naturales, incluidas las llamadas “tierras raras”: zonas con recursos necesarios para la creación de tecnologías. Por ello, las milicias buscan controlar esas áreas.

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