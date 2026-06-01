Escala tensión entre Irán y Estados Unidos: suspenden negociaciones y petróleo se dispara 5%

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Conflicto entre EE. UU. e Irán se tensa; precio del petróleo, afectado. Foto: AFP

Las negociaciones entre Irán y EE. UU. quedaron suspendidas este lunes, mientras el precio del petróleo registró aumentos superiores al 5% debido al recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, tras nuevos enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre Washington, Teherán e Israel.

La agencia iraní Tasnim informó que Teherán decidió interrumpir el diálogo indirecto que mantenía con Washington a través de mediadores. La decisión ocurrió en medio de la ofensiva israelí en Líbano y después de que Irán acusara a Estados Unidos de violar nuevamente el alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril.

De acuerdo con el medio iraní, la suspensión responde a los hechos que ocurren en territorio libanés y a lo que calificó como violaciones de la tregua en distintos frentes. Como resultado, el equipo negociador iraní detuvo el intercambio de propuestas y documentos.

Negociaciones entre Irán y EE. UU. enfrentan nuevo obstáculo

Las conversaciones indirectas para poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero permanecían estancadas desde hace semanas, pero la decisión anunciada por Teherán representa un nuevo revés para los esfuerzos diplomáticos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán reiteró este lunes que un alto el fuego en Líbano constituye una condición necesaria para cualquier acuerdo futuro.

Además, el gobierno iraní insistió en que su programa nuclear no forma parte de la fase actual de las conversaciones. La postura contrasta con las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, quien afirmó que cualquier entendimiento debe establecer de manera explícita que Irán no desarrollará armas nucleares.

Bombardeos y ataques elevan la tensión militar

La tensión regional aumentó después de que el ejército estadounidense confirmara una nueva serie de bombardeos realizados durante el fin de semana en el sur de Irán.

Según el Comando Central de Estados Unidos en Oriente Medio (Centcom), los ataques tuvieron carácter defensivo y estuvieron dirigidos contra sistemas de radar y control de drones ubicados en la ciudad de Goruk y en la isla de Qeshm, cerca del estrecho de Ormuz.

Por su parte, los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron haber atacado una base utilizada por fuerzas estadounidenses para efectuar operaciones contra territorio iraní. Las autoridades iraníes no detallaron la ubicación del objetivo.

En paralelo, Kuwait informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron misiles y drones considerados hostiles. El gobierno kuwaití atribuyó esos ataques a Irán.

Petróleo registra fuerte alza por temor al impacto en el suministro

La escalada militar tuvo efectos inmediatos en los mercados energéticos internacionales.

Hacia las 14:05 de este lunes, el barril de petróleo Brent del Mar del Norte para entrega en agosto avanzaba 6.60% y cotizaba en 97.13 dólares.

Al mismo tiempo, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en julio aumentaba 7.62% hasta los 94.02 dólares.

Los precios reaccionaron a la incertidumbre generada por el conflicto y a las afectaciones que podrían registrarse en las rutas estratégicas para el comercio energético mundial.

Estrecho de Ormuz sigue en el centro de la crisis

Uno de los puntos clave de la disputa continúa siendo el estrecho de Ormuz, una de las principales vías marítimas para el transporte de petróleo y gas a nivel mundial.

Desde finales de febrero, Irán mantiene bloqueado el paso en la zona, mientras Estados Unidos sostiene restricciones sobre puertos iraníes.

En medio de ese escenario, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, sostuvo una conversación telefónica con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, durante la cual aseguró que los buques japoneses podrán transitar por el estrecho.

Washington endurece postura en busca de un acuerdo

Aunque en días recientes ambas partes parecían acercarse a un entendimiento, diversos reportes de medios estadounidenses señalaron cambios en la estrategia de Washington.

Según información difundida por The New York Times y Axios, el presidente Donald Trump solicitó una posición más firme en las negociaciones.

Por su parte, CBS reportó que la nueva propuesta estadounidense contempla:

Extender el alto el fuego durante 60 días

Incluir mecanismos para la reapertura del estrecho de Ormuz

Establecer un marco para retomar las negociaciones nucleares

Irán mantiene que su programa nuclear tiene fines civiles y rechaza las acusaciones sobre un posible desarrollo de armamento atómico. Teherán también exige el levantamiento inmediato de las sanciones económicas como parte de cualquier acuerdo futuro.

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