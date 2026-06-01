Quiénes son Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, candidatos que disputarán la presidencia de Colombia

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Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda. Foto: AFP

De derecha o de izquierda, los colombianos recibieron con optimismo los resultados de las elecciones que colocaron al abogado Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda en la segunda vuelta, aunque también expresan miedos profundos por lo que cada uno representa.

Tras una ajustada jornada de votaciones, que según la entidad encargada de organizar las elecciones dio como ganador a Abelardo de la Espriella con el 43.7% de los votos, frente al 40.9% obtenido por Iván Cepeda, el país escogerá en un balotaje, el próximo 21 de junio, entre dos opciones opuestas: un abogado millonario que se presenta como un “outsider” y un senador de izquierda identificado con las políticas sociales del presidente Gustavo Petro.

De la Espriella, el abogado millonario que aspira a gobernar Colombia con “mano de hierro”

Un abogado millonario, de personalidad desparpajada y que hace campaña como “El Tigre” irrumpió en las presidenciales de Colombia. Abelardo de la Espriella sacó a la derecha tradicional de la contienda con un discurso antisistema.

Con 47 años, el abogado con propuestas de derecha aspira por primera vez a un cargo de elección popular tras años dedicado a defender a múltiples personalidades del país, incluidos paramilitares, narcotraficantes y estrellas de futbol.

En un balotaje el 21 de junio, enfrentará al senador izquierdista Iván Cepeda, aliado del presidente Gustavo Petro.

Practicante judeocristiano, caribeño y admirador de Donald Trump, De la Espriella dejó atrás su vida entre lujos en la ciudad italiana de Florencia. Radical contra el primer gobierno de izquierda del país, se presenta como un comerciante próspero.

“Yo no soy un mercader de ilusiones, soy un empresario de realidades” Abelardo de la Espriella.

Su objetivo: “que la empresa más importante del país, que es el Estado, sea manejada por gente que en su vida ha creado riqueza”, dijo en su sede de campaña en Bogotá, un edificio custodiado por decenas de soldados, policías y escoltas. En la campaña denunció amenazas de muerte y daba discursos detrás de un cristal antibalas.

Para lograr su meta, se inspira en los mandatarios Donald Trump, Javier Milei y Nayib Bukele, pues cree que “la política necesita más empresarios y menos políticos”.

Apuesta por sepultar el tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016 y que juzga los peores crímenes del conflicto armado.

Cantante de ópera aficionado, suele vestir trajes impecables sin corbata y mocasines.

En la carrera electoral, le llueven cuestionamientos sobre el origen de su fortuna. Antes de aspirar a la presidencia, el abogado presumía en sus redes sociales de viajes en aviones privados, trajes de sastrería, sombreros y lentes oscuros de lujo.

Durante la carrera presidencial fue criticado por declaraciones tildadas de machistas y homofóbicas, que no afectaron, sin embargo, su popularidad.

Del asesinato de su padre al Congreso: la historia que marcó la carrera de Iván Cepeda

Cuando era profesor de filosofía, Iván Cepeda encontró baleado a su padre, un político comunista asesinado por agentes estatales. Frente al cadáver clamó justicia, en la primera aparición pública de una agitada carrera que lo tiene cerca de ser presidente de Colombia.

Agentes estatales aliados con paramilitares acribillaron al dirigente en 1994, un crimen que marcó la vida y profesión del candidato de 63 años: se convirtió en defensor de derechos humanos, sufrió el exilio y ganó cuatro elecciones al Congreso donde opositores de derecha lo tachan de marxista convencido.

El senador, que rechaza esa etiqueta, deberá medir fuerzas en un balotaje presidencial el 21 de junio contra el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella.

Su padre, Manuel Cepeda, fue uno de los más de 5 mil 700 miembros de un partido de izquierda asesinados en medio de una campaña de terror. A pocos pasos del cuerpo del político y periodista en una vía de Bogotá, el joven dio una entrevista en televisión con asombroso aplomo.

“Acabo de ver esa cosa tan terrible. Le pido a quienes tienen que ver con la justicia que hagan algo en contra de esta ofensiva contra los dirigentes de izquierda” Iván Cepeda.

Por la persecución contra su padre, desde los 3 años se exilió en Checoslovaquia, Cuba y Bulgaria.

Al regresar al país, se puso del lado de las víctimas del conflicto armado, realizó un papel clave en el proceso de paz de 2016 que desarmó a las FARC, ha sido legislador (2010-2026) y ahora uno de los dos opcionados para suceder a su aliado Gustavo Petro, el primer izquierdista en la presidencia del país.

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