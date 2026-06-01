Fuerte explosión sacude fábrica de pirotecnia en Malta; videos muestran la magnitud del estallido
Este lunes se registró una gran explosión dentro de la fábrica de fuegos artificiales Ta’ Lourdes, ubicada en el lado norte de la isla mediterránea de Malta.
De acuerdo con Euronews, el incidente ocurrió a las 6:35 horas, con una primera explosión. En videos, se aprecian múltiples detonaciones con llamaradas y densas columnas de humo que se extienden por varios metros de alto.
En ese momento, ocurrió una segunda explosión de mayor magnitud que levantó la tierra. Las detonaciones sacudieron edificios y rompieron cristales, de acuerdo con Euronews.
Dos heridos por explosión en la fábrica de fuegos artificiales de Malta
Hasta la mañana de este lunes, la Policía de Malta informó que hay al menos dos personas heridas; estos afectados trabajaban en campos cercanos cuando ocurrió el siniestro.
Con ello, aseguraron que no había empleados dentro de la fábrica de fuegos artificiales a la hora de la explosión en Malta.
Las autoridades acudieron de inmediato al sitio para brindar apoyo de emergencia, indicó la agencia mencionada.
Primer ministro lamenta explosión
El primer ministro, Robert Abela, publicó en sus redes sociales que sus “pensamientos están con las personas afectadas por la explosión ocurrida esta mañana.”
El incidente en la isla mediterránea ocurrió un día después de que Robert Abela fue electo por cuarta vez consecutiva como primer ministro, tras las elecciones celebradas el 30 de mayo.
Además, este siniestro se suma a la jornada trágica internacional, luego de que otra fuerte explosión en Myanmar, en el sudeste asiático, cobró la vida de 35 personas.
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