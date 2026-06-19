Mundial 2026: los cruces que ya están definidos para los dieciseisavos de final

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Cruces definidos del Mundial 2026. Foto: AFP

La expansión del Mundial 2026 a 48 selecciones traerá una nueva fase de eliminación directa con 32 equipos, por lo que la FIFA tuvo que crear un sistema diferente para ordenar los enfrentamientos rumbo a la final. Claro Sports analizó la estructura del torneo para identificar los cruces que ya están definidos dentro de la llave de dieciseisavos.

Sigue toda la información del Mundial a través de Claro Sports.

Con 12 grupos, los dos primeros lugares de cada sector y los ocho mejores terceros avanzarán a dieciseisavos de final. Aunque todavía habrá partidos que dependerán de una combinación de resultados, algunos duelos ya quedaron establecidos desde el diseño de la llave.

Los partidos que ya tienen un lugar asegurado

La FIFA elaboró una matriz con 495 combinaciones posibles para definir los cruces de algunos líderes de grupo contra los mejores terceros lugares. Sin embargo, los segundos lugares y cuatro líderes de grupo ya cuentan con una posición determinada dentro del cuadro.

Los grupos C, F, H y J tienen definidos sus enfrentamientos sin importar qué selecciones ocupen esas posiciones al terminar la fase inicial.

Los cruces que no cambiarán son:

El primer lugar del Grupo F contra el segundo lugar del Grupo C.

El ganador del Grupo H frente al segundo lugar del Grupo J.

El líder del Grupo C ante el segundo lugar del Grupo F.

El primer lugar del Grupo J contra el segundo lugar del Grupo H.

Por ejemplo, si Brasil termina como líder del Grupo C y Países Bajos queda segundo del Grupo F, ambos quedarían emparejados automáticamente en Monterrey.

De igual forma, una España líder del Grupo H podría enfrentarse a Argentina si la Albiceleste termina como segundo lugar del Grupo J.

¿Por qué algunos cruces todavía dependen de la fase de grupos?

De los 12 primeros lugares, ocho todavía necesitan esperar la definición de los mejores terceros lugares para conocer a su rival.

Los líderes de los grupos A, B, D, E, G, I, K y L dependerán de cuáles sean los ocho terceros lugares que avancen y de la combinación correspondiente dentro de la matriz creada por la FIFA.

Esto significa que esas selecciones no tendrán rival confirmado hasta que termine la primera fase del torneo.

Cruces definidos dentro de la llave de dieciseisavos

Además de los duelos entre líderes y segundos lugares que ya tienen posición fija, estos son los enfrentamientos establecidos dentro del cuadro:

2A (México, Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia) vs 2B (Canadá, Bosnia y Herzegovina, Suiza, Qatar) | 28 de junio | Los Angeles Stadium

1F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) vs 2C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) | 29 de junio | Estadio Monterrey

2K (Portugal, Colombia, Uzbekistán, RD Congo) vs 2L (Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá) | 2 de julio | Toronto Stadium

1H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) vs 2J (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) | 2 de julio | Los Angeles Stadium

1C (Brasil, Marruecos, Escocia, Haití) vs 2F (Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez) | 29 de junio | Houston Stadium

2E (Alemania, Curazao, Ecuador, Costa de Marfil) vs 2I (Francia, Senegal, Irak, Noruega) | 30 de junio | Dallas Stadium

1J (Argentina, Austria, Argelia, Jordania) vs 2H (España, Cabo Verde, Uruguay, Arabia Saudita) | 3 de julio | Miami Stadium

2D (Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía) vs 2G (Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda) | 3 de julio | Dallas Stadium

Los cruces fijos en esta ronda. Foto: Claro Sports

La ruta hacia octavos y cuartos ya está diseñada

Aunque algunos partidos de dieciseisavos dependen de la clasificación de los terceros lugares, la estructura de las rondas posteriores ya está definida.

Los ganadores de los duelos entre líderes y terceros lugares seguirán conectados dentro de la misma zona de la llave. Lo mismo ocurrirá con los enfrentamientos entre segundos lugares y los cruces entre primeros y segundos.

Las diferentes rutas se unirán hasta los cuartos de final, por lo que solo falta conocer qué ocho terceros lugares avanzarán y cuál de las 495 combinaciones será la que se active para completar el cuadro.

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