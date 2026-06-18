Felipe VI y México: éstos son los presidentes a los que ha visitado el rey de España

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El rey Felipe VI volverá a México el próximo 25 de junio para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, en un encuentro que marcará un nuevo capítulo en la relación entre ambos países tras varios años de tensiones diplomáticas.

Será la primera reunión oficial entre ambos jefes de Estado y se dará antes de que el monarca viaje a Jalisco para asistir al partido entre España y Uruguay. A lo largo de más de tres décadas, Felipe VI ha visitado México en distintas etapas de su vida pública, en Unotv.com te contamos cuáles fueron los presidentes que visitó el rey de España.

Felipe VI ha visitado México desde 1991

La relación de Felipe VI con México comenzó mucho antes de convertirse en rey. Su primer viaje oficial ocurrió en 1991, cuando aún era el príncipe de Asturias y fue recibido por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.

Durante esa visita recorrió el Museo Nacional de Antropología y conoció los trabajos de restauración en edificios históricos de la Secretaría de Educación Pública.

Regresó a México durante el gobierno de Ernesto Zedillo

En 1995 regresó durante el gobierno de Ernesto Zedillo, con actividades en Jalisco, donde recibió las llaves de la ciudad de Guadalajara.

Asistió a la toma de protesta de Vicente Fox

Como príncipe también asistió a la toma de posesión de Vicente Fox en el año 2000 y volvió en 2004, acompañado por Letizia Ortiz, en una visita oficial invitado por el entonces mandatario mexicano.

Estuvo en la toma de protesta de Felipe Calderón

Dos años después, en 2006, acudió a la toma de protesta de Felipe Calderón, además de participar en actividades relacionadas con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Representó a España en la investidura de Enrique Peña Nieto

En 2012, todavía como príncipe, representó a la Corona española en la ceremonia de investidura de Enrique Peña Nieto, donde sostuvo encuentros con empresarios españoles y realizó actividades en el Estado de México.

Ya como rey de España, Felipe VI realizó una visita de Estado en 2015, invitado por el presidente Enrique Peña Nieto.

Foto: Cuartoscuro

Asistió a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador

Su visita más reciente ocurrió en 2018, cuando asistió a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador.

Meses después, la relación bilateral atravesó uno de sus momentos más tensos tras la carta enviada por el entonces presidente mexicano solicitando que la Corona española ofreciera disculpas por los agravios cometidos durante la Conquista.

Desde entonces, la relación diplomática atravesó varios desencuentros, que culminaron con la decisión del gobierno de Claudia Sheinbaum de no invitar al rey Felipe VI a la toma de protesta presidencial en 2024.

Ahora, con la reunión entre Claudia Sheinbaum y Felipe VI, ambos gobiernos buscan avanzar en una nueva etapa de diálogo. La presidenta consideró que el monarca dio “un paso importante” al reconocer públicamente que durante la colonización hubo abusos, por lo que el encuentro del 25 de junio representa un nuevo acercamiento entre México y España.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.