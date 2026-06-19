¡Hasta sus compañeros lloraron! Ismaël Koné sufre escalofriante lesión en el Canadá vs Qatar

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Así fue la lesión de Koné. Foto: Reuters

Ismaël Koné encendió las alarmas durante el partido entre Canadá y Qatar en el Mundial 2026, luego de sufrir una fuerte lesión que lo obligó a abandonar el terreno de juego en camilla, mientras otros jugadores quedaron visiblemente afectados.

La acción ocurrió al minuto 51’ del encuentro correspondiente al segundo partido de la fase de grupos, cuando Koné disputó una pelota en el mediocampo con el futbolista catarí Assim Madibo.

¡TERRIBLES IMAGENES! 🚨 JUGADOR DE CANADÁ SUFRE FRACTURA



Ismaël Koné sufrió una lamentable lesión y tuvo que salir del campo #ElMundialEsNuestro y la magia de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se vive por @televisa y @vix 🇲🇽🏆 pic.twitter.com/2KR5DtqnoS — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 18, 2026

Tras el contacto, el jugador canadiense cayó al pasto y de inmediato hizo gestos de dolor, mientras los futbolistas de ambos equipos pidieron la entrada del cuerpo médico.

La escena generó preocupación entre los presentes, incluyendo al delantero canadiense Jonathan David, quien no pudo contener las lágrimas.

🇨🇦🏆 ¡GRAVÍSIMA LESIÓN QUE SUFRIÓ KONÉ!



El mediocampista canadiense tuvo que ser atendido tras sufrir una muy dura lesión en su pierna izquierda por una patada de Madibo, que terminó siendo expulsado. Mientras Koné se retiraba en camilla saludando a la gente, Jonathan David no… pic.twitter.com/HPR8qxKooH — TyC Sports (@TyCSports) June 18, 2026

Por su parte, Koné tuvo que ser atendido por los servicios médicos, que inmovilizaron su pierna izquierda antes de retirarlo del campo en camilla.

Koné salió agradeciendo a la afición. Foto: Reuters

Aunque no existe una confirmación oficial de fractura, la imagen de la lesión preocupó debido a la forma en la que quedó la pierna de Koné tras el impacto. Canadá todavía no ha publicado un diagnóstico sobre el estado del mediocampista, por lo que se espera un parte médico en las próximas horas.

Assim Madibo fue expulsado

La jugada también tuvo consecuencias disciplinarias, en primera instancia, el árbitro mostró tarjeta amarilla a Assim Madibo por la entrada sobre el mediocampista canadiense, pero la acción fue revisada por el VAR. Después de observar la repetición, el silbante decidió cambiar su decisión y expulsó al futbolista de Qatar.

El propio Madibo quedó visiblemente afectado por la situación, el jugador catarí se llevó las manos a la cabeza después de ver la gravedad del golpe y abandonó el terreno de juego con una reacción de preocupación tras la tarjeta roja.

La lesión llegó en un momento importante para Canadá, ya que Koné había sido considerado una pieza clave en el mediocampo del equipo durante el torneo. El futbolista del Sassuolo fue titular en el partido ante Qatar y había sido una de las figuras de la selección canadiense desde el inicio de la Copa del Mundo.

Homenaje para Koné

Antes de la jugada, Canadá dominaba el encuentro y logró encaminar el resultado con goles de Cyle Larin y Jonathan David. Posteriormente, Nathan Saliba marcó el cuarto tanto del partido y protagonizó un momento emotivo al dedicar su anotación a Koné, mostrando su playera a la grada.

Saliba rinde homenaje a Koné. Foto: Reuters

Tras la salida del mediocampista, Canadá quedó pendiente de la evolución médica de uno de sus jugadores más importantes.

Canadá terminó ganando 6-0 a Qatar en lo que es la primera victoria de la selección de la hoja de maple en un Mundial, tras jugar su tercer torneo con un saldo de seis derrotas, un empate y un juego ganado.

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