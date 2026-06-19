VIDEO: EE. UU. bombardea otra narcolancha en el Pacífico Oriental; mueren tres presuntos narcotraficantes

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Nuevo bombardeo a narcolancha deja 3 muertos en aguas del Pacífico. Foto:Southcom

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que realizó un nuevo ataque contra una embarcación vinculada con operaciones de narcotráfico en el Pacífico Oriental, dejando un saldo de tres presuntos narcotraficantes muertos.

La acción ocurrió el 18 de junio bajo la dirección del comandante del Comando Sur, el general Francis L. Donovan, como parte de las operaciones que mantiene Estados Unidos contra organizaciones catalogadas como terroristas y dedicadas al tráfico de drogas, este sería el segundo ataque en menos de una semana.

On June 18, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/22B31fjZUK — U.S. Southern Command (@Southcom) June 18, 2026

¿Qué dijo el Comando Sur de Estados Unidos sobre el ataque?

De acuerdo con un comunicado oficial, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear ejecutó un ataque cinético letal contra una embarcación que, según labores de inteligencia, navegaba por rutas utilizadas habitualmente para el tráfico de drogas en el Pacífico Oriental.

“La inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico”, indicó SOUTHCOM.

La dependencia detalló que durante la operación murieron tres hombres identificados como integrantes de una organización criminal.

Es el segundo ataque reportado en menos de una semana

El operativo ocurre apenas dos días después de otro bombardeo realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente utilizada por organizaciones criminales.

El pasado 16 de junio, SOUTHCOM informó sobre una acción similar en la misma región.

“El 16 de junio, bajo la dirección del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, señaló entonces el organismo.

En aquella operación, las autoridades estadounidenses reportaron la muerte de un presunto integrante de una organización criminal y el rescate de dos sobrevivientes.

On June 16, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/UGBRt9Mbdm — U.S. Southern Command (@Southcom) June 17, 2026

Estados Unidos mantiene operaciones antidrogas en la región

Las acciones forman parte de la estrategia impulsada por el Comando Sur para interrumpir rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en América Latina.

Las autoridades estadounidenses han señalado que continuarán las operaciones de vigilancia, intercepción y combate contra embarcaciones vinculadas con actividades ilícitas en aguas internacionales.

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