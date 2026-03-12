Nuevo líder iraní llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, formuló este jueves un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la venganza es una prioridad “hasta que se logre por completo”.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.