Nuevo líder iraní llama a mantener cerrado el estrecho de Ormuz

| 08:04 | Benell Cortés | AFP
El bloqueo del estrecho de Ormuz elevaría petróleo, inflación y costos del comercio mundial en plena tensión en Oriente Medio.
Foto: AFP

El nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Jamenei, formuló este jueves un llamado a que las fuerzas de su país mantengan cerrado el estratégico estrecho de Ormuz.

En un comunicado leído en la televisión estatal, Jamenei también pidió a los países del Golfo que cierren las bases militares de Estados Unidos, y adelantó que la venganza es una prioridad “hasta que se logre por completo”.

